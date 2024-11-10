ننشر حركة تنقلات رؤساء أجهزة عدد من المدن الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 05:33 مساءً - أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بحركة تنقلات لرؤساء أجهزة عدد من المدن الجديدة.

وشملت تلك القرارات تكليف المهندس أشرف فتحي محمود عبد الرازق، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمهندسة منى عبد السلام إبراهيم، بالعمل رئيساً لجهاز منطقة ماسبيرو وممشى أهل مصر ومنطقة المواردي وعين الصيرة، والمهندس محمد عادل المرسى الشربيني، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس أحمد إبراهيم محمد إبراهيم، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، بالعمل مشرفاً عاما على أجهزة مدن (رشيد وغرب كارفور - برج العرب الجديدة - القرى السياحية - القطاع الأول والثاني والثالث للساحل الشمالي - رأس الحكمة الجديدة) بالإضافة إلى عمله، والمهندس محمد خلف الله عبد الماجد، بالعمل رئيساً لجهاز القرى السياحية.