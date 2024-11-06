بحوث الإلكترونيات يشارك في ندوة حول «المرأة في العلوم والتكنولوجيا وريادة الأعمال» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 12:22 مساءً - شارك معهد بحوث الإلكترونيات في ندوة تحت عنوان (المرأة في العلوم والتكنولوجيا وريادة الأعمال)، والتي تم تنظيمها بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، واحتضنتها مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، حيث تم تناول أهمية دعم المرأة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وطرح فرص التعاون والتطوير في هذا السياق.

ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول أهمية المشاركة في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" لتعزيز التنمية المجتمعية والبشرية، وكذلك العمل على تعزيز دور المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا وريادة الأعمال.

وخلال فعاليات الندوة، ألقت د.شيرين محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، محاضرة بعنوان "تقييم مستوى الجاهزية التكنولوجية لمخرجات البحث العلمي"، حيث أكدت سيادتها الدور الحيوي الذي يلعبه معهد بحوث الإلكترونيات ومدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة للمعهد في دعم الشباب والمبدعين، مشيرة إلى الخدمات المتنوعة التي يقدمها المعهد والمدينة للطلاب والباحثين، والتي تشمل الدعم في إنشاء شركاتهم الخاصة، بالإضافة إلى توفير التمويل للمشروعات، وتهيئة البيئة المناسبة لريادة الأعمال، بما يسهم في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان".

كما أوضحت المحاضرة أهمية المبادرات التي يقدمها المعهد في خلق جيل مؤهل قادر على التكيف مع متطلبات سوق العمل، مما يسهم في توفير فرص عمل وتعزيز التنمية الاقتصادية، وأبرزت أهمية خلق قنوات تواصل فعالة بين الشباب وكبار المستثمرين، مما يسهم في تبادل المعرفة والفرص، ويعزز من قدرات الشباب على تحقيق أفكاره وتحويلها إلى واقع ملموس.

وألقت المحاضرة الضوء أيضًا على دور المعهد في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، حيث تم استعراض أحدث تقنيات المعهد، بما في ذلك توطين منظومة تصوير بانورامي ثلاثي الأبعاد، وتصميم جولة افتراضية باستخدام تقنية الواقع الافتراضي عبر نظارات Meta Quest 2. تُستخدم هذه التقنيات لعرض إمكانيات المعهد، والتسويق له بشكل مرئي، مما يسهم في جذب المستثمرين وخدمة القطاعين العام والخاص، حيث أصبحت هذه الأدوات قوية وفعالة، ومواكبة للعصر الرقمي، وقد أشاد الحضور بالتقنية، حيث شعروا من خلال تجربة النظارات أنهم يتجولون داخل مباني ومعامل المعهد بشكل واقعي.

وخلال فعاليات الندوة، قدمت أ.نهي مرسي رئيس الإدارة المركزية لشئون الفروع واللجان بالمجلس القومي للمرأة، نبذة عن المجلس ومشروعاته، مشيرة إلى أهمية الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقوم به.

واختتمت الندوة بحلقة نقاشية مع الحضور، الذين عبروا عن شكرهم للجميع، وطالبوا بتكرار هذه الفعاليات لما لها من تأثير إيجابي نافع على المجتمع.

شهد فعاليات الندوة كل من د.نور شفيق الجندي مقرر مناوب لجنة البحث العلمي بالمجلس القومي للمرأة، ود.نجوى البدري عضو لجنة البحث العلمي بالمجلس القومي للمرأة، ود.شيرين عادل نصري أستاذ ورئيس قسم الجراحة وطب الفم بالمركز القومي للبحوث.