التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الإحصاء: 21.3% ارتفاعا بقيمة العجز في الميزان التجاري لشهر أغسطس 2024 - أخبار كلمتك

الإحصاء: 21.3% ارتفاعا بقيمة العجز في الميزان التجاري لشهر أغسطس 2024 - أخبار كلمتك

خالد فتحي يعلن قائمته في انتخابات اتحاد كرة اليد - أخبار كلمتك

خالد فتحي يعلن قائمته في انتخابات اتحاد كرة اليد - أخبار كلمتك

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التوقف الدولي - أخبار كلمتك

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التوقف الدولي - أخبار كلمتك

موعد ومكان عزاء شقيقة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب - أخبار كلمتك

موعد ومكان عزاء شقيقة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب - أخبار كلمتك

باحث مصري يفوز بجائزة الألكسو للإبداع والابتكار للباحثين الشبان بالوطن العربي - أخبار كلمتك

باحث مصري يفوز بجائزة الألكسو للإبداع والابتكار للباحثين الشبان بالوطن العربي - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:11 - وصول طائرة مساعدات مصرية إلى مطار رفيق الحريري في إطار الجسر الجوي لدعم لبنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:11 - وصول طائرة مساعدات مصرية إلى مطار رفيق الحريري في إطار الجسر الجوي لدعم لبنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:11 - تقرير عالمي.. مصر تدخل قائمة أكثر 10 دول إنتاجا لـ «الأمونيا» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:11 - تقرير عالمي.. مصر تدخل قائمة أكثر 10 دول إنتاجا لـ «الأمونيا» - أخبار كلمتك

تراجع كبير، حركة الجنيه الذهب خلال أسبوع - أخبار كلمتك

تراجع كبير، حركة الجنيه الذهب خلال أسبوع - أخبار كلمتك

البنك المركزي يحصد المراكز الأولى في الأمن السيبراني للدول العربية منظمة التعاون الإسلامي - أخبار كلمتك

البنك المركزي يحصد المراكز الأولى في الأمن السيبراني للدول العربية منظمة التعاون الإسلامي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر - أخبار كلمتك

موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 01:06 صباحاً - يتساءل العديد من المواطنين من مستحقي معاشات تكافل وكرامة عن مواعيد صرف معاشات شهر نوفمبر لعام 2024.

 

صرف معاش "تكافل وكرامة"

ويتم صرف معاش "تكافل وكرامة" طبقًا لما حددته وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين في منتصف كل شهر، ومن المقرر أن يتم صرف معاش تكافل وكرامة يوم الخميس المقبل الموافق 15 نوفمبر  ويكون ذلك من كافة الأماكن المحددة، لصرف الدعم النقدي.

 

ويستفيد من معاش تكافل وكرامة خلال الشهر الجاري 5.2 مليون أسرة، وذلك وفق ما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي.

 

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

يمكن للمواطنين صرف  معاش تكافل وكرامة من أماكن مختلفة منها:

- فروع بنك ناصر الاجتماعي.

- الماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري.

 

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024

وكي تتم عملية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عليك اتباع 3 خطوات وهي:

- الدخول على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة التابعة لوزارة التضامن من هذا الرابـــط.

- قم بكتابة رقم بطاقة الرقم القومي.

- اضغط استعلام.

 

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

- أن يتجاوز عمر المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة 65 عامًا.

- أن يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من أصحاب الأمراض المزمنة.

- الأشخاص ذوي الإعاقة.

- الأسرة التي لا تمتلك أرضًا زراعية أكثر من نصف فدان، ولا تمتلك سيارات، أو عقارات.

- أن يكون لدى الأسرة التي تطلب الدعم، أطفال من عمر 6 سنوات مقيدون بالمدارس، بنسبة حضور 80% على الأقل.

- أن يكون رب الأسرة أو زوجته لا يعملان في وظائف حكومية، أو خاصة.

وتستمر وزارة التضامن الاجتماعي فى صرف الدعم النقدى"تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة عن شهر أكتوبر الجارى بقيمة تبلغ 3 مليارات و140 مليون جنيه، ويتم الصرف جميع ماكينات الصراف الآلى المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكترونى، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

وظائف جديدة بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، خطوات التقديم والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق