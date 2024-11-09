تحذير لسكان هذه المحافظات.. أمطار وشبورة تضرب هذه المناطق اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 12:15 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفتِ الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 9 نوفمبر 2024.

حالة الطقس اليوم

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء. كما تظهر شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت 9 نوفمبر 2024

كما يتوقع خبراء الأرصاد هطول أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري تمتد مساءً إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت 9 نوفمبر وحتى يوم الخميس 14 نوفمبر2024

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 25 17

العاصمة الإدارية 24 16

6 أكتوبر 25 16

بنهــــا 25 17

دمنهور 23 17

وادى النطرون 24 16

كفر الشيخ 24 18

المنصورة 24 18

الزقازيق 25 17

شبين الكوم 24 18

طنطا 24 17

دمياط 25 19

بورسعيد 25 20

الإسماعيلية 25 17

السويس 25 18

العريش 25 16

رفح 25 15

رأس سدر 26 21

نخل 24 12

كاترين 21 10

الطور 26 18

طابا 26 19

شرم الشيخ 29 22

الاسكندرية 23 17

العلمين 23 18

مطروح 22 18

السلوم 21 15

سيوة 23 14

رأس غارب 29 21

الغردقة 30 20

سفاجا 30 21

مرسى علم 29 19

شلاتين 30 21

حلايب 27 22

أبو رماد 29 20

رأس حدربة 27 22

الفيوم 26 15

بني سويف 26 15

المنيا 26 14

أسيوط 27 15

سوهاج 29 15

قنا 31 16

الأقصر 31 16

أسوان 31 17

الوادى الجديد 29 14

أبوسمبل 31 16