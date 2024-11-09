الشركة المتحدة تنعى الروائية جيلان حمزة بعد مسيرة طويلة من العطاء المتميز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 12:47 صباحاً - تنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الروائية جيلان حمزة بعد مسيرة طويلة من العطاء المتميز، وتتقدم الشركة والعاملون في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرة الفقيدة داعين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

وفاة الإعلامية جيلان حمزة

جيلان حمزة هي كاتبة، وصحفية، وروائية، وإعلامية مصرية تخرجت في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، ثم حصلت على درجة الماجستير ثم درجة الدكتوراه في الإعلام من جامعة الزقازيق عن أطروحة بعنوان "تأثير التليفزيون على النشء والشباب".