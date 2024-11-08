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الأرصاد الجوية لـ«الأسبوع»: موجة خطيرة تضرب البلاد في هذا الموعد - أخبار كلمتك

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الأرصاد الجوية لـ«الأسبوع»: موجة خطيرة تضرب البلاد في هذا الموعد - أخبار كلمتك

الأرصاد الجوية لـ«الأسبوع»: موجة خطيرة تضرب البلاد في هذا الموعد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 11:57 مساءً - قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ذروة فصل الشتاء تكون خلال شهري يناير وفبراير 2025، حيث سيشهد طقس البلاد انخفاض قيم درجات الحرارة، مع انتشار موجات الصقيع، والتي تنتشر في محافظات الصعيد ليلًا، حيث تقترب درجات الحرارة من الصفر، فيما تسجل في وسط سيناء تحت الصفر.

وأضافت غانم، في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، أن تساقط الثلوج لا يقتصر على فصل الشتاء فقط، بل يكون في جميع الفصول، وتشهده مرتفعات سانت كاترين ووسط سيناء، فضلًا عن هطول حبات البرد والكرات الثلجية نتيجة عدم استقرار الأحوال الجوية بسبب انخفاض درجات الحرارة عن القيم الطبيعية.

فصل الشتاء 2025

هل الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التقلبات الجوية في مختلف المحافظات؟

وتابعت غانم، أن طقس الفترة المقبلة، سيشهد فرصًا لسقوط الأمطار وذلك اعتبارًا من الغد، خاصة في محافظات شمال البلاد والأماكن الساحلية، بسبب التأثر بالمنخفض الجوي في طبقات الجو العليا، وسيشهد طقس القاهرة الكبرى أمطار خفيفة يوم السبت، فيما تكون غزيرة ومتوسطة على السواحل الشمالية وتمتد على المحافظات الداخلية بداية من الأحد.

وحذرت المواطنين بضرورة متابعة النشرات الجوية بشكل منتظم، لمعرفة تطورات حالة الطقس أولًا بأول، فضلًا عن توخي الحذر مع انخفاض درجات الحرارة بالتزامن مع اقتراب بدء فصل الشتاء، وارتداء الملابس الشتوية المناسبة، فضلًا عن ضرورة متابعة التوصيات والتعليمات التي تعلن عنها هيئة الأرصاد الجوية عبر البيانات الرسمية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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