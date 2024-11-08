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الجيزة تبدأ في إنشاء كوبري جديد فوق ترعة المريوطية (صور) - أخبار كلمتك

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الجيزة تبدأ في إنشاء كوبري جديد فوق ترعة المريوطية (صور) - أخبار كلمتك

الجيزة تبدأ في إنشاء كوبري جديد فوق ترعة المريوطية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 10:01 مساءً - أعلنت محافظة الجيزة عن بدء أعمال إنشاء أول كوبري فوق ترعة المريوطية جنوب مثلث سقارة، وذلك ضمن نطاق مركز ومدينة البدرشين.

ويأتي هذا المشروع ضمن خطة شاملة لتطوير شبكة الطرق والكباري في المحافظة، حيث سيتم إنشاء عدد من الكباري على طول مسار الترعة بهدف تسهيل حركة التنقل للمواطنين والمركبات، وضمان سلامتهم.

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وأكدت محافظة الجيزة أن إنشاء هذا الكوبري يأتي استجابة للاحتياجات المتزايدة لسكان المنطقة، وللحد من مخاطر الحوادث التي قد تنتج عن استخدام المعابر غير الشرعية فوق الترعة.

جدير بالذكر أن الكوبري الجديد سيساهم في تقليل الازدحام المروري وتسهيل حركة التنقل بين جانبي الترعة، كما سيقلل من الحوادث التي قد تحدث نتيجة استخدام المعابر غير الآمنة.

ويعد هذا المشروع جزءًا من خطة شاملة لتطوير البنية التحتية في المحافظة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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