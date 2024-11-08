جامعة عين شمس تنظم رحلة ترفيهية لـ 1000 طالب من المتميزين وذوي الهمم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 09:28 مساءً - نظم قطاع التعليم والطلاب واتحاد طلاب جامعة عين شمس، بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر وبمشاركة كورال أون أحد كورالات جامعة عين شمس المتميزة رحلة ترفيهية إلى الإسماعيلية.

جامعة عين شمس تنظم رحلة ترفيهية لطلابها المتميزين

وذلك في إطار اهتمام الجامعة بتقديم أنشطة متميزة للطلاب المتميزين، وتعريف طلابها بالمعالم السياحية والهوية المصرية ومعرفة أجمل الأماكن في مختلف المحافظات لزيارة "كنوز مصر" السياحية.

تأتي هذه الرحلة تنفيذًا لتكليف محمد ضياء زين العابدين لقطاع التعليم والطلاب بتنظيم رحلات ترفيهية لطلاب الجامعة المتميزين والطلاب ذوي الهمم والوافدين وانطلاقًا من حرص الجامعة على تقديم الدعم لكافة الطلاب على اختلاف مراحلهم التعليمية وتشجيعهم على الانخراط في الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية.

واستضاف فندق جولدن جويل الاسماعيلية أكثر من (١٠٠٠) طالب وطالبة من أبناء الجامعة من مختلف الكليات حيث استمتع الطلاب بجمال المناظر الطبيعية وسحر قناة السويس. وتضمن برنامج الرحلة قضاء وقت ممتع مع كورال أون بقيادة المايسترو محمود صابر.

وتأتي هذه الأنشطة الترفيهية من ضمن الأنشطة التي ينظمها قطاع التعليم والطلاب بقيادة أ. إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب وتنظيم وتنفيذ اسرة طلاب من أجل مصر بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب- مكتب الاتحادات الطلابيه.

وبحضور احمد ديهوم رائد اسرة طلاب من أجل مصر ورواد الأسرة بمختلف كليات الجامعه وذلك للترفيه عن الطلاب المتميزين وتعريفهم على المناطق المختلفة وتعزيز أواصر الصلة بينهم، فضلًا عن تشجيع النشاط البدني والاستمتاع بالطبيعة والتفاعل بإيجابية مع المجتمع المحيط والتي تحظى بتفاعل كبير من الطلاب.

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