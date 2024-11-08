موعد ومكان عزاء شقيقة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب - أخبار كلمتك

موعد ومكان عزاء شقيقة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب - أخبار كلمتك

باحث مصري يفوز بجائزة الألكسو للإبداع والابتكار للباحثين الشبان بالوطن العربي - أخبار كلمتك

باحث مصري يفوز بجائزة الألكسو للإبداع والابتكار للباحثين الشبان بالوطن العربي - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:11 - وصول طائرة مساعدات مصرية إلى مطار رفيق الحريري في إطار الجسر الجوي لدعم لبنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:11 - وصول طائرة مساعدات مصرية إلى مطار رفيق الحريري في إطار الجسر الجوي لدعم لبنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:11 - تقرير عالمي.. مصر تدخل قائمة أكثر 10 دول إنتاجا لـ «الأمونيا» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:11 - تقرير عالمي.. مصر تدخل قائمة أكثر 10 دول إنتاجا لـ «الأمونيا» - أخبار كلمتك

تراجع كبير، حركة الجنيه الذهب خلال أسبوع - أخبار كلمتك

تراجع كبير، حركة الجنيه الذهب خلال أسبوع - أخبار كلمتك

البنك المركزي يحصد المراكز الأولى في الأمن السيبراني للدول العربية منظمة التعاون الإسلامي - أخبار كلمتك

البنك المركزي يحصد المراكز الأولى في الأمن السيبراني للدول العربية منظمة التعاون الإسلامي - أخبار كلمتك

مناشدات عاجلة لإنقاذ حياة امرأة من هذا الأمر في مدينة تعز - أخبار كلمتك

مناشدات عاجلة لإنقاذ حياة امرأة من هذا الأمر في مدينة تعز - أخبار كلمتك

مقتل جندي من قوات النخبة الحضرمية في هجوم غادر بحضرموت - أخبار كلمتك

مقتل جندي من قوات النخبة الحضرمية في هجوم غادر بحضرموت - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:54 - «خاص وحكومي».. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:54 - «خاص وحكومي».. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

وكيل تعليم القاهرة تتفقد مدرسة أحمد لطفي السيد الابتدائية - أخبار كلمتك

وكيل تعليم القاهرة تتفقد مدرسة أحمد لطفي السيد الابتدائية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

معلومات الوزراء يكشف توقعات درجات الحرارة اليوم (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
معلومات الوزراء يكشف توقعات درجات الحرارة اليوم (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

معلومات الوزراء يكشف توقعات درجات الحرارة اليوم (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 10:46 صباحاً -  نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (توقعات درجات الحرارة اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024).

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة، اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

انعقاد مجلس الحديث التاسع لقراءة “صحيح البخاري” من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق