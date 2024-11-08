موعد ومكان عزاء شقيقة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب - أخبار كلمتك

موعد ومكان عزاء شقيقة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب - أخبار كلمتك

باحث مصري يفوز بجائزة الألكسو للإبداع والابتكار للباحثين الشبان بالوطن العربي - أخبار كلمتك

باحث مصري يفوز بجائزة الألكسو للإبداع والابتكار للباحثين الشبان بالوطن العربي - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:11 - وصول طائرة مساعدات مصرية إلى مطار رفيق الحريري في إطار الجسر الجوي لدعم لبنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:11 - وصول طائرة مساعدات مصرية إلى مطار رفيق الحريري في إطار الجسر الجوي لدعم لبنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:11 - تقرير عالمي.. مصر تدخل قائمة أكثر 10 دول إنتاجا لـ «الأمونيا» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:11 - تقرير عالمي.. مصر تدخل قائمة أكثر 10 دول إنتاجا لـ «الأمونيا» - أخبار كلمتك

تراجع كبير، حركة الجنيه الذهب خلال أسبوع - أخبار كلمتك

تراجع كبير، حركة الجنيه الذهب خلال أسبوع - أخبار كلمتك

البنك المركزي يحصد المراكز الأولى في الأمن السيبراني للدول العربية منظمة التعاون الإسلامي - أخبار كلمتك

البنك المركزي يحصد المراكز الأولى في الأمن السيبراني للدول العربية منظمة التعاون الإسلامي - أخبار كلمتك

مناشدات عاجلة لإنقاذ حياة امرأة من هذا الأمر في مدينة تعز - أخبار كلمتك

مناشدات عاجلة لإنقاذ حياة امرأة من هذا الأمر في مدينة تعز - أخبار كلمتك

مقتل جندي من قوات النخبة الحضرمية في هجوم غادر بحضرموت - أخبار كلمتك

مقتل جندي من قوات النخبة الحضرمية في هجوم غادر بحضرموت - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:54 - «خاص وحكومي».. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:54 - «خاص وحكومي».. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

وكيل تعليم القاهرة تتفقد مدرسة أحمد لطفي السيد الابتدائية - أخبار كلمتك

وكيل تعليم القاهرة تتفقد مدرسة أحمد لطفي السيد الابتدائية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزير الزراعة يشيد بالأداء الميداني لقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير الزراعة يشيد بالأداء الميداني لقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية - أخبار كلمتك

وزير الزراعة يشيد بالأداء الميداني لقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 10:57 صباحاً - وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رسالة شكر صباح اليوم الجمعة، إلى قيادات الوزارة، مشيدا بأدائهم الميداني خلال الفترة الماضية لخدمة المزارعين وطالبهم بمزيد من الجهد لمنع التعديات على الأراضي الزراعية، موضحًا أن هناك جهود كثيرة مبذول للقيادات الوازراة والعاملين فيها وتحركات إيجابية على الأرض وبين الفلاحين والمزارعين.

وأِشار إلى أنه يلمس ذلك من التواصل المباشر بينه وبين المزراعين كذلك من خلال نواب البرلمان أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والتي تؤكد تواجد الوزارة الميداني في الحقول مع المزارعين بداية من تنقية الحيازات وكذلك مكافحة غش المبيدات وتكثيف الإرشاد الزراعي وتطهير المساقي والمراوي وتطوير الجمعيات الزراعية وأيضا ملف الصادرات وفتح الأسواق،

مشيرا إلى أهمية ذلك في الفترة الحالية كذلك الانتظام في توزيع الأسمدة وأيضا زيادة دور الميكنة الزراعية لتلبية احتياجات المزارعين.

كما أشاد الوزير بجهود مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء وتواجد الباحثين مع المزراعين على أرض الواقع من خلال القوافل الإرشادية كذلك جهود الثروة الحيوانية والخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري وكذلك مديريات الزراعة بالمحافظات.

واختتم وزير الزراعة رسالته إلى قيادات الوزارة بضرورة بذل المزيد من الجهود لمنع التجاوزات في مخالفات البناء للقضاء علي هذه الظاهرة والحفاظ على الرقعة الزراعية، مكررا شكره إلى القيادات التى تعمل بإخلاص من أجل الوطن واصفا إياهم بأنهم من يستطيعون تحقيق النهضة الزراعية والامن الغذائي للشعب المصري العظيم.

اقرأ أيضاً
«الزراعة»: المركزية لمكافحة الآفات تستعرض نشاطها الميداني وجهودها لخدمة المزارعين خلال أكتوبر 2024

«الزراعة» تطلق قافلة بيطرية لعلاج 1503 حيوان في سقارة

وزير الزراعة يبحث مع نواب البرلمان حل مشكلات المواطنين والمزارعين ومشروعات النفع العام

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

شيخ الأزهر يقطع زيارته لأذربيجان لتلقي العزاء في وفاة شقيقته الكبرى - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق