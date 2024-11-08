وزير الزراعة يشيد بالأداء الميداني لقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 10:57 صباحاً - وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رسالة شكر صباح اليوم الجمعة، إلى قيادات الوزارة، مشيدا بأدائهم الميداني خلال الفترة الماضية لخدمة المزارعين وطالبهم بمزيد من الجهد لمنع التعديات على الأراضي الزراعية، موضحًا أن هناك جهود كثيرة مبذول للقيادات الوازراة والعاملين فيها وتحركات إيجابية على الأرض وبين الفلاحين والمزارعين.

وأِشار إلى أنه يلمس ذلك من التواصل المباشر بينه وبين المزراعين كذلك من خلال نواب البرلمان أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والتي تؤكد تواجد الوزارة الميداني في الحقول مع المزارعين بداية من تنقية الحيازات وكذلك مكافحة غش المبيدات وتكثيف الإرشاد الزراعي وتطهير المساقي والمراوي وتطوير الجمعيات الزراعية وأيضا ملف الصادرات وفتح الأسواق،

مشيرا إلى أهمية ذلك في الفترة الحالية كذلك الانتظام في توزيع الأسمدة وأيضا زيادة دور الميكنة الزراعية لتلبية احتياجات المزارعين.

كما أشاد الوزير بجهود مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء وتواجد الباحثين مع المزراعين على أرض الواقع من خلال القوافل الإرشادية كذلك جهود الثروة الحيوانية والخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري وكذلك مديريات الزراعة بالمحافظات.

واختتم وزير الزراعة رسالته إلى قيادات الوزارة بضرورة بذل المزيد من الجهود لمنع التجاوزات في مخالفات البناء للقضاء علي هذه الظاهرة والحفاظ على الرقعة الزراعية، مكررا شكره إلى القيادات التى تعمل بإخلاص من أجل الوطن واصفا إياهم بأنهم من يستطيعون تحقيق النهضة الزراعية والامن الغذائي للشعب المصري العظيم.