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إقبال كبير على جناح وزارة النقل في المنتدى الحضري العالمي - أخبار كلمتك

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إقبال كبير على جناح وزارة النقل في المنتدى الحضري العالمي - أخبار كلمتك

إقبال كبير على جناح وزارة النقل في المنتدى الحضري العالمي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 06:34 مساءً - شهد جناح وزارة النقل، إقبالا كبيرا من رواد الدورة الـ12 للمنتدى الحضري العالمي، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 4 إلي 8 نوفمبر الجاري.

وأوضح بيان صادر اليوم الخميس، أن حرص عدد كبير من المشاركين في المنتدى على زيارة جناح وزارة النقل، للتعرف على المشروعات الجديدة التي تم تنفيذها في مختلف القطاعات لتسهيل حركة المواطنين، وعمليات نقل البضائع، فضلا عن بناء مجتمعات عمرانية وصناعية جديدة، وتشجيع الاستثمار ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية.

وأطلع القائمون على جناح وزارة النقل، مرتادي المنتدى، على تفاصيل مشروعات قطاعات النقل من خلال منشورات تضمنت التفاصيل والبيانات المتعلقة بأهم هذه المشروعات والمخطط الاستراتيجي لوسائل الجر الكهربائي بإقليم القاهرة الكبرى، إلي جانب المشروعات الاستثمارية للهيئة القومية للأنفاق، والتي تم إتاحتها كذلك من خلال شاشة عرض كبيرة داخل الجناح.

واستحوذت المشروعات الجديدة للهيئة القومية للأنفاق، وشبكة القطارات الكهربائية السريعة، على اهتمام رواد المنتدى، لا سيما ما يتعلق بتشغيل القطار الكهربائي الخفيف، والقطار السريع، والقطار الإقليمي، والقطار الكهربائي السريع.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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