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القوات المسلحة تنعى البطل محمـد المصري أحد أبطال حرب أكتوبر1973 - أخبار كلمتك

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القوات المسلحة تنعى البطل محمـد المصري أحد أبطال حرب أكتوبر1973 - أخبار كلمتك

القوات المسلحة تنعى البطل محمـد المصري أحد أبطال حرب أكتوبر1973 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 05:39 مساءً - تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة البطل محمـد المصرى أحد أبطال حرب أكتوبر1973 الذى وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 76 عاما، وكان للفقيد دور بطولى فى حرب أكتوبر المجيدة حيث عبر ضمن الموجات الأولى للعبور.

تدمير 27 دبابة إسرائيلية 

 وشارك فى تدمير عدد (27) دبابة إسرائيلية من بينها دبابة العقيد عساف ياجورى قائد اللواء 190 المدرع الإسرائيلى.

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وسام نجمة سيناء عام 1974 

ونتيجة لأعماله البطولية تم منحه نجمة سيناء عام 1974 , كما كرمه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة التي نظمتها إدارة الشئون المعنوية بعنوان (نصر أكتوبر1973.. حكاية شعب ) والتى أقيمت بمناسبة الذكرى (51) لانتصارات أكتوبر المجيدة. وتتقدم القوات المسلحة لأسرته بخالص العزاء داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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