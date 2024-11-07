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القوات المسلحة تنعي البطل محمد المصري أحد أبطال حرب أكتوبر 1973 - أخبار كلمتك

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القوات المسلحة تنعي البطل محمد المصري أحد أبطال حرب أكتوبر 1973 - أخبار كلمتك

القوات المسلحة تنعي البطل محمد المصري أحد أبطال حرب أكتوبر 1973 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 05:40 مساءً - نعت القيادة العامة للقوات المسلحة البطل محمد المصري، أحد أبطال حرب أكتوبر 1973 الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، عن عمر يناهز 76 عامًا، وكان للفقيد دور بطولي في حرب أكتوبر المجيدة، حيث عبر ضمن الموجات الأولى للعبور، وشارك في تدمير عدد (27) دبابة إسرائيلية من بينها دبابة العقيد عساف ياجورى قائد اللواء 190 المدرع الإسرائيلي.

ونتيجة لأعماله البطولية تم منحه نجمة سيناء عام 1974، كما كرمه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة التي نظمتها إدارة الشئون المعنوية بعنوان (نصر أكتوبر 1973.. حكاية شعب)، والتي أقيمت بمناسبة الذكرى (51) لإنتصارات أكتوبر المجيدة.

أبطال حرب أكتوبر برفقة الرئيس السيسي

وتتقدم القوات المسلحة لأسرته بخالص العزاء داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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