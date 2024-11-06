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الشروط ورابط التقديم، الأوقاف تفتح باب التقدم للراغبين في الحج لعام 1446 هـ من العاملين - أخبار كلمتك

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الشروط ورابط التقديم، الأوقاف تفتح باب التقدم للراغبين في الحج لعام 1446 هـ من العاملين - أخبار كلمتك

الشروط ورابط التقديم، الأوقاف تفتح باب التقدم للراغبين في الحج لعام 1446 هـ من العاملين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 02:06 مساءً -  أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للراغبين في الحصول على تأشيرات الحج العادية (غير الإشرافية) من العاملين بالوزارة، والبالغ عددها (خمسون) تأشيرة، وفقًا للضوابط والشروط المحددة، وذلك في إطار استعدادات موسم الحج لعام 1446 هـ / 2025م.

 

الأوقاف تحدد شروط الحج للعاملين بها 

 وتشمل الشروط الأساسية أن يكون المتقدم من العاملين بالأوقاف المعينين والمثبتين على درجة مالية في الوزارة أو أي من الجهات التابعة لها، مع إعطاء الأولوية لمن لم يسبق له أداء مناسك الحج. كما يتعين على المتقدمين تحمل جميع تكاليف الحج بالكامل، حيث ستنفذ التأشيرات عبر وزارة التضامن الاجتماعي، ويتحمل الحاج المبلغ الذي تحدده الوزارة.

وفي حال زيادة عدد المتقدمين عن عدد التأشيرات المتاحة، سيتم إجراء قرعة علنية لاختيار المستحقين. كما يمكن للمتقدمين الراغبين في اصطحاب الزوج أو الزوجة أو أحد الوالدين أو الأبناء ذكر ذلك في الخانة المخصصة باستمارة البيانات المرفقة، على أن تكون الأولوية للعاملين أولًا، ثم لأفراد أسرهم حسب ترتيب درجات القرابة.

ويشترط على الراغبين في التقدم ملء النموذج المرفق عبر الرابط المخصص، مع الالتزام بتقديم الطلب في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 20/ 11/ 2024م.

يأتي هذا الإعلان في إطار حرص وزارة الأوقاف على تسهيل إجراءات الحج للعاملين بها، وتوفير الفرص لهم لأداء مناسك الحج وفقًا للمعايير والضوابط المحددة.

 

رابط التقديم على قرعة الحج للعاملين في الأوقاف

ويمكن للعاملين في الأوقاف التقديم من خلال هذا الرابط 

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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