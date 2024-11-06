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السيسي يستقبل رئيس إستونيا بقصر الاتحادية - أخبار كلمتك

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السيسي يستقبل رئيس إستونيا بقصر الاتحادية - أخبار كلمتك

السيسي يستقبل رئيس إستونيا بقصر الاتحادية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 12:25 مساءً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رئيس إستونيا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة “قصر الاتحادية”. 

وفي سياق آخر تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتهنئة لدونالد ترامب، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية. 

وقال الرئيس السيسي: “أتقدم بخالص التهنئة للرئيس الأميركي المنتخب “دونالد ترامب” Donald J. Trump، وأتمنى له كل التوفيق والنجاح في تحقيق مصالح الشعب الأميركي، ونتطلع لأن نصل سويًا لإحلال السلام والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي، وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وشعبيهما الصديقين. وإطلاما قدم البلدان نموذجًا للتعاون ونجحا سويًا في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، وهو ما نتطلع إلى مواصلته في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم”. 


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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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