نقلة نوعية في الخدمات والبنية التحتية بالبدرشين (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 06:49 مساءً - تشهد مدينة البدرشين تحولات إيجابية ملحوظة في مختلف المجالات، وذلك بفضل جهود حثيثة من القيادة المحلية، في إطار سعيها الدؤوب لتحسين جودة الحياة للمواطنين.

لقاء أسبوعي مخصص لخدمة المواطنين

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البدرشين، بناءً على توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والدكتور إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، لقاءً أسبوعيًا مخصصًا لخدمة المواطنين والاستماع إلى مطالبهم واقتراحاتهم.

كما تشهد البنية التحتية بالمدينة تطورًا ملحوظًا، حيث تجري حاليًا أعمال مكثفة لتمهيد وتسوية الطرق الداخلية بقرى البدرشين، وخاصة في قرية الشوبك، وذلك تحت إشراف محمود شنب رئيس مجلس مدينة البدرشين وفريقه.

وتهدف هذه الجهود إلى تحسين شبكة الطرق وتسهيل حركة المرور، مما يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة.

وتأتي هذه المشاريع في إطار رؤية المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء الجيزة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين في جميع المناطق.

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