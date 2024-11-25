وزير الأوقاف يتابع أعمال الصيانة والترميم لمسجد عبد الرحمن كتخدا الأثري - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يتابع أعمال الصيانة والترميم لمسجد عبد الرحمن كتخدا الأثري - أخبار كلمتك

سيرا على الأقدام، نائب محافظ الجيزة يتفقد قرية البليدة بالعياط لتحسين الخدمات بها (صور) - أخبار كلمتك

سيرا على الأقدام، نائب محافظ الجيزة يتفقد قرية البليدة بالعياط لتحسين الخدمات بها (صور) - أخبار كلمتك

القنلة، «كلمتك» تفتح فى عددها الجديد ملفات مجرمى الحرب أمام الجنائية الدولية - أخبار كلمتك

القنلة، «كلمتك» تفتح فى عددها الجديد ملفات مجرمى الحرب أمام الجنائية الدولية - أخبار كلمتك

دوري أبطال إفريقيا، "كاف" يحدد موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد - أخبار كلمتك

دوري أبطال إفريقيا، "كاف" يحدد موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد - أخبار كلمتك

دوري أبطال آسيا للنخبة، تعادل استقلال طهران وباختاكور سلبيا في الشوط الأول - أخبار كلمتك

دوري أبطال آسيا للنخبة، تعادل استقلال طهران وباختاكور سلبيا في الشوط الأول - أخبار كلمتك

أبو قير للأسمدة يقسو على الترسانة بثلاثية في دوري المحترفين - أخبار كلمتك

أبو قير للأسمدة يقسو على الترسانة بثلاثية في دوري المحترفين - أخبار كلمتك

بايدن وماكرون يعلنان غدا وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان - أخبار كلمتك

بايدن وماكرون يعلنان غدا وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان - أخبار كلمتك

شاب بتعز يفقد مبلغ مالي كبير بالعملة السعودي - أخبار كلمتك

شاب بتعز يفقد مبلغ مالي كبير بالعملة السعودي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رمضان 2025.. الصور الأولى من كواليس تصوير «لام شمسية» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رمضان 2025.. الصور الأولى من كواليس تصوير «لام شمسية» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد خلافات زوجة محمد رحيم وأسرته في الجنازة.. أول تعليق من الفنان تامر حسني - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد خلافات زوجة محمد رحيم وأسرته في الجنازة.. أول تعليق من الفنان تامر حسني - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

نقلة نوعية في الخدمات والبنية التحتية بالبدرشين (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
نقلة نوعية في الخدمات والبنية التحتية بالبدرشين (صور) - أخبار كلمتك

نقلة نوعية في الخدمات والبنية التحتية بالبدرشين (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 06:49 مساءً - تشهد مدينة البدرشين تحولات إيجابية ملحوظة في مختلف المجالات، وذلك بفضل جهود حثيثة من القيادة المحلية، في إطار سعيها الدؤوب لتحسين جودة الحياة للمواطنين.

 

لقاء أسبوعي مخصص لخدمة المواطنين

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البدرشين، بناءً على توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والدكتور إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، لقاءً أسبوعيًا مخصصًا لخدمة المواطنين والاستماع إلى مطالبهم واقتراحاتهم.

8a3909314c.jpg
c1e92fa289.jpg
4e040cb999.jpg
cbaecfe338.jpg

كما تشهد البنية التحتية بالمدينة تطورًا ملحوظًا، حيث تجري حاليًا أعمال مكثفة لتمهيد وتسوية الطرق الداخلية بقرى البدرشين، وخاصة في قرية الشوبك، وذلك تحت إشراف محمود شنب رئيس مجلس مدينة البدرشين وفريقه.

وتهدف هذه الجهود إلى تحسين شبكة الطرق وتسهيل حركة المرور، مما يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة.

cef6bd1bfb.jpg
8a54ad1d10.jpg

وتأتي هذه المشاريع في إطار رؤية المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء الجيزة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين في جميع المناطق.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق