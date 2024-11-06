بدء القمة المصرية الإستونية بقصر الاتحادية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 12:25 مساءً - انطلقت قبل قليل بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية جلسة المباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وألار كاريس رئيس إستونيا.

ومن المقرر بحث تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات فضلا عن بحث عددا من القضاي الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ألار كاريس رئيس إستونيا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية.

وأشادت سفيرة إستونيا بالقاهرة أنجريد آمر بدور مصر كصانع للسلام فى منطقة الشرق الأوسط وبجهودها للتوصل إلى وقف إطلاق النار فى غزة وتقديم المساعدة لإجلاء الأجانب والمساعدات الإنسانية لسكان القطاع معربة عن قلقها العميق إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة.

وأكدت أن العلاقات مع مصر ممتازة على المستويات كافة ونخطط لتنظيم زيارات رفيعة المستوى من بينها عقد المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين، لافتة إلى المشاركة الناجحة لرئيس إستونيا ألا كاريس، في مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ.

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