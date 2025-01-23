مشاهير العرب - غدا الجمعة.. حميد الشاعري ضيف معتز الدمرداش (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 05:26 مساءً - يحل الفنان حميد الشاعري، ضيفا بالحلقة المقبلة من برنامج «ضيفي» الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش من خلال شاشة الشرق، ومن المنتظر أن يكشف خلال الحلقة عن الكثير من التفاصيل والأسرار حول حياته الفنية والشخصية.

وفي هذا السياق، أعلن الإعلامي معتز الدمرادش، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن استضافة حميد الشاعري في برنامج «ضيفي» الحلقة المقبلة، قائلا: «حميد الشاعري، ضيف حلقة هذا الأسبوع من "ضيفي مع معتز الدمرداش" تشاهدونها الجمعة الـ 8 مساءً بتوقيت السعودية على شاشة الشرق».

آخر أعمال أعمال حميد الشاعري

والجدير بالذكر أن آخر أعمال حميد الشاعري، هو مشاركته في حفل «كاسيت 90، الذي أُقيم ضمن فعاليات مهرجان العلمين2024 في دورته الثانية بمدينة العلمين الجديدة.

وشهد الحفل توافد جمهور كبير من مختلف الأعمار والجنسيات، واستمر حتى ساعات الفجر الأولى، وشارك في إحيائه عدد كبير من نجوم التسعينيات، أبرزهم: محمد فؤاد وإياب توفيق ومصطفى قمر وخالد عجاج.

تفاصيل مشاجرة حميد الشاعري مع الحلاق

وفي وقت سابق، علق حميد الشاعري، على واقعة مشاجرته مع الحلاق الخاص به في التجمع الخامس، خلال الساعات الماضية.

وشارك حميد الشاعري، فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» يحث فيه على الثقة في الله لأنه هو المسيطر على حياتنا، ونحن نعطي الثقة لمن لا نعرفهم كقائد الطائرة أو السفينة، وجاءت كلمات الفيديو كالتالي: «تسترخي على متن الحافلة وأنت لا تعرف من السائق، تسترخي على متن الطائرة وأنت لا تعرف من الطيار، تسترخي على متن الباخرة وأنت لا تعرف من القبطان، إذا لماذا لا تسترخي في الحياة، وأنت تعرف أن الله هو المسيطر».