معرض القاهرة للكتاب 2025.. 8 خدمات تستقبل جمهور وزوار الدورة الـ 56 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 05:15 مساءً - يفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 غدا الجمعة، أبوابه لاستقبال جمهور وزوار المعرض، وذلك بعد افتتاحه رسميا اليوم الخميس، حيث من المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم 5 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

معرض الكتاب 2025

وحرصت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب على توفير عدة خدمات لزوار المعرض من مختلف الفئات والأعمار، حيث تستقبل هذه الخدمات الجمهور من بداية المعرض وحتى آخر أيامه.

1- حجز التذاكر إلكترونيا

يتيح معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 خيارات متنوعة للحصول على التذاكر، ويبلغ سعر تذكرة دخول معرض الكتاب 5 جنيهات، حيث يمكن حجز التذاكر من المنصة الرقمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

كما يمكن حجز التذاكر من شباك التذاكر المجاور لباب دخول المعرض.

2- خدمات نقل الجمهور

و يوفر المعرض خدمات النقل الجماعي من وإلى موقع المعرض عبر حافلات خاصة، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة النقل، ما يسهل الوصول إلى المعرض من مختلف أنحاء القاهرة.

3- الخدمات الطبية

وتتوفر في المعرض نقاط طبية مجهزة بكوادر طبية مؤهلة للتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى توافر الإسعافات الأولية في مواقع متفرقة داخل المعرض.

4- الرحلات الجماعية

وكجزء من جهوده لتشجيع القراءة بين الشباب يسمح المعرض للرحلات المدرسية والجامعية بالدخول مجانًا مُحفزًا الطلاب على التمسك بالقراءة وزيادة وعيهم الثقافي.

5- مسارات لكبار السن وذوى القدرات الخاصة

ولضمان تجربة مريحة للجميع يوفر المعرض مسارات خاصة وآمنة لكبار السن وذوى القدرات الخاصة مع السماح بدخولهم مجانًا بصحبة مرافق من جميع البوابات.

6- خدمات البريد المصري

ومن أبرز الخدمات المقدمة تعاون المعرض مع البريد المصرى لتوصيل الكتب إلى جميع أنحاء الجمهورية، من خلال خدمات مثل وصلها والإيزى بوكس والبريد السريع تتيح للزوار شحن الكتب بسهولة.

7- ماكينات الصراف الآلي

كما يوفر المعرض في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، عدد من ماكينات الصراف الآلي والمنتشرة في أرجاء ساحات المعرض، لتسهيل عمليات السحب والإيداع لجمهور وزوار المعرض.

8- المطاعم والكافيهات

كما يوفر المعرض للجمهور ومن خلال منطقة المطاعم والكافيهات خدمة مهمة وذلك لمختلف الأذواق والفئات العمرية من زوار المعرض.

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