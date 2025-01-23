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مشاهير العرب - «جيل جديد قادر على التغيير».. طارق الشناوي يعلق على فيلم 6 أيام» (صورة) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «جيل جديد قادر على التغيير».. طارق الشناوي يعلق على فيلم 6 أيام» (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «جيل جديد قادر على التغيير».. طارق الشناوي يعلق على فيلم 6 أيام» (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 05:06 مساءً - أشاد الناقد الفني طارق الشناوي، بفيلم 6 أيام» الذي يجمع في بطولته بين النجم أحمد مالك والفنانة آية سماحة، وذلك عقب أيام من انطلاقته بدور العرض السينمائية.

وعلق طارق الشناوي، اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على أحداث فيلم 6 أيام»، قائلا: «شاهدت أمس الفيلم المصري الممتع 6 أيام اخرج كريم شعبان أول، أفلامه الروائية الطويلة، أثبت أنه قادم بقوة، تأليف كاتب السيناريو الموهوب وائل حمدي يمتلك الشريط الكثير من سحر السينما».

وأضاف طارق الشناوي: «أحمد مالك وآية سماحة، بطلان محوريان بأداء عصري ينبض بالحياة، الفيلم يتكئ، علي قدرات نجميه في التعبير أيام ستة تحكي العمر كله، حالة من النشوة تصاحبك بعد نهاية الفيلم واحساس بالاطمئنان علي ان الجيل الجديد قادر رغم كل المعوقات والاحباطات علي ان يعيد الاتزان للفيلم المصري».

أحداث فيلم 6 أيام

وتدور أحداث فيلم 6 أيام، حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا بعد سنوات طويلة، وقد اتخذ كلا منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟

أبطال فيلم 6 أيام

فيلم 6 أيام، من من تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان، ومن بطولة الفنان أحمد مالك والفنانة آية سماحة، الذي يتجمعا معًا لأول مرة في عمل فني.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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