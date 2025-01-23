شاهد تجهيزات مبادرة مليون كتاب قبل افتتاح معرض القاهرة للجمهور غدًا (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 03:35 مساءً - يستعد معرض القاهرة الدولي للكتاب بنسخته الـ 56 لاستقبال زواره من الجمهور غدًا في تمام الساعة الـ 10 صباحًا وحتي الـ 9 مساء الجمعة.

واستعدادًا لفتح أبواب معرض الكتاب 2025 غدًا، وصل إلى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس عدد كبير من السيارات المحملة بالكتب المشاركة في مبادرة مليون كتاب، والتي سبق وأعلن عنها وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56.

وتضمنت الكتب مشاركات من نقابة الصحفيين ووزارة الشباب والرياضة، وجامعة الأزهر، ووزارة التعليم العالى، ووزارة الثقافة، ووزارة التربية والتعليم.

افتتاح معرض القاهرة للكتاب للجمهور

كما تم اليوم الخميس إطلاق مبادرة المليون كتاب في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بالإضافة إلى تدشين تطبيق "كتاب" في الساعة الخامسة مساءً ضمن فعاليات الافتتاح.

ومن المقرر أن يتم فتح بوابات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الجديدة 2025 للجمهور ابتداء من غد الجمعة الموافق 24 يناير الجاري، وذلك في تمام العاشرة صباحًا.

مواعيد معرض الكتاب 2025

ويستقبل المعرض زواره يوميًّا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وجاءت خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة في مواكبة التحول الرقمي والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ودعمًا للعدالة الثقافية.

معرض الكتاب 2025

وتحل سلطنة عمان ضيف شرف الدورة السادسة والخمسين من المعرض، كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض الدكتور أحمد مستجير العالم والمفكر الكبير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، فيما تحل الكاتبة فاطمة المعدول شخصية المعرض لكتاب الطفل.

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