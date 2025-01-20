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ريم مصطفى تستعد لاستئناف تصوير مسلسل "سيد الناس" - أخبار كلمتك

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ريم مصطفى تستعد لاستئناف تصوير مسلسل "سيد الناس" - أخبار كلمتك

ريم مصطفى تستعد لاستئناف تصوير مسلسل "سيد الناس" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 04:50 مساءً - تستعد الفنانة ريم مصطفى لاستئناف تصوير مشاهدها في مسلسل "سيد الناس" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2025، والذى تقدم فيه دور البطولة النسائية أمام عمرو سعد في تعاونها الأول معه، حيث صورت ريم عدد من مشاهدها على مدار الأسابيع الماضية داخل الديكور الرئيسي للعمل في مدينة الإنتاج الإعلامي.

مسلسل "سيد الناس" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من بطولة: عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، والمسلسل من تأليف خالد صلاح والمخرج محمد سامي. والإخراج لـ محمد سامي أيضا.

 

يذكر أن ريم مصطفى قدمت آخر اعمالها، فيلم "أهل الكهف"  الذى تم عرضه في موسم عيد الأضحى السينمائي 2024، وشاركت في بطولته إلى جانب خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، صبرى فواز، بسنت شوقى، مصطفى فهمى، بيومى فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

 

أما في الدراما فقدمت ريم مصطفى آخر أعمالها، مسلسل "سره الباتع" في رمضان 2023، والعمل المستوحى من رواية الكاتب الراحل يوسف إدريس وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، وشاركت فى بطولته إلى جانب أحمد فهمى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز، أحمد وفيق، منه فضالي، محمود قابيل وعدد كبير من الفنانين.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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