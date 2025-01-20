في ظل تراجع الإمكانات، المسلماني يناقش واقع ومستقبل قناة النيل الثقافية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 04:50 مساءً - التقي الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أسرة قناة النيل الثقافية بحضور أمين عام الهيئة الوطنية للإعلام مجدي لاشين، ورئيس قطاع القنوات المتخصصة أسامة البهنسي.

ودار نقاش مطول بشأن واقع ومستقبل قناة النيل الثقافية.. في ظل تراجع الإمكانات، وتزايد حجم التحديات والمنافسات.

أسرة النيل الثقافية والمسلماني

قال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: إن مهمة الإعلام الثقافي في الإضاءة الجادة علي جغرافيا الثقافة وخريطة المثقفين تطل المهمة الأولي.

وتمتلك مصر تاريخًا إبداعيًا يمتد لآلاف السنين، بما يجعلها وبجدارة قوة ثقافية كبري.. فإنها تواجه تحديات كبيرة، من رحيل القامات الثقافية رفيعة المستوي جيلًا وراء آخر، إلي معاناة بعض جوانب المشهد الثقافي من الشللية والمحسوبية، وتزايد دور العلاقات العامة بما يخل بموازين الشهرة والصعود. الأمر الذي يضاعف من أهمية دور الإعلام الثقافي الرسمي لتحقيق الموضوعية والمصداقية، والمساهمة في دفع حالة المعرفة إلي الأمام.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام علي ضرورة العمل معًا لتحسين الخدمة الإعلامية لقناة النيل الثقافية.. من تطوير الاستديو، إلي رفع جودة القناة علي القمر الصناعي المصري نايل سات، ومخاطبة الجهات الرسمية لتسهيل عمل القناة في التواجد بالمناسبات والفعاليات المختلفة.

وبدورهم تحدث المشاركون من أسرة قناة النيل الثقافية عن الحاجة إلي توسيع مساحة الحركة، والمرونة في التعامل مع عدد أكبر من الضيوف بما يضمن التنوع والثراء، وكذلك تحسين الأوضاع المالية للعاملين، وتوفير الخدمات اللوجستية اللازمة.. لدعم التصوير الخارجي، وتغطية الأنشطة الثقافية الرسمية وغير الرسمية.

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