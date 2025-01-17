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مشاهير العرب - قبل عرضه.. دعاء حكم تكشف تفاصيل شخصيتها في مسلسل «صفحة بيضا» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - قبل عرضه.. دعاء حكم تكشف تفاصيل شخصيتها في مسلسل «صفحة بيضا» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل عرضه.. دعاء حكم تكشف تفاصيل شخصيتها في مسلسل «صفحة بيضا» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 06:11 مساءً - كشفت الفنانة دعاء حكم، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن تفاصيل شخصيتها ضمن أحداث مسلسل «صفحة بيضا» من بطولة النجمة حنان مطاوع، والذي من المقرر عرضه من خلال شاشة ON في الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، شاركت دعاء حكم عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» البوستر التشويقي لها في مسلسل صفحة بيضا، وعلقت عليه قائلة: «استنوني في مسلسل صفحة بيضا في دور شهيرة، بدءا من الاحد 19 يناير الساعة 7 مساءا حصريا علي on، يارب يعجبكم».

مواعيد عرض مسلسل صفحة بيضا الحلقة الأولى

ويواصل الجمهور البحث عن مواعيد عرض مسلسل صفحة بيضا الحلقة الأولى، حيث يبدأ العرض يوم الأحد المقبل الموافق 19 من يناير الجاري، عبر شاشة ON، وذلك في تمام الساعة الـ 7:00 مساء.

أحداث مسلسل صفحة بيضا

تدور أحداث مسلسل صفحة بيضا، حول شخصية تدعى «ضي»، التي تجسدها حنان مطاوع، وتخوض رحلة غامضة بعد أن تجد نفسها متهمة بجريمة قتل.

وبينما يطاردها من يسعى إلى التخلص منها، تجد نفسها مضطرة إلى الاختباء حتى تتكشف الحقيقة. وفي الإعلان الترويجي الخاص بالمسلسل، قالت البطلة: «كلّ اللي بحلم بيه أروح مكان محدش فيه يعطّلني.. أبدأ صفحة بيضا».

أبطال مسلسل صفحة بيضا

ويشارك في بطولة مسلسل صفحة بيضا، عدد من نجوم الفن أبرزهم: وبطولة حنان مطاوع، سامى الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، نور محمود، عمر الشناوي، أحمد الشامي، ميمي جمال، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، كريم عبد الخالق، أحمد والى، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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