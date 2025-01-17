عمر مرموش يكشف عن قدوته في الملاعب وسر تألقه في الموسم الجاري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 10:55 مساءً - عمر مرموش مع إسعاد يونس، تحدث عمر مرموش عن قدوته في كرة القدم وسر تألقه في الموسم الحالي مع فريقه آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وقال عمر مرموش خلال حواره مع إسعاد يونس على قناة "dmc":"أخي بالنسبة لي هو المثل الأعلى، وهو حاجة كبيرة جدًا عندي، وساعدني كثيرًا، وهو كان لاعب جامد وسريع وقوي ولكن لم يفكر أن يكون لاعبا، واختار كارير آخر".

وأضاف:" فريق آينتراخت فرانكفورت صار أفضل في الموسم الحالي وماشي بشكل كويس وغيرنا أسلوب لعبنا عن الموسم الماضي.

وقال:" الموسم الماضي أيضا قدمت اداء جيدا وحققت ارقاما مميزة".

واشار الى أن سر تألقه في الموسم الحالي هو أنه عمل على عقليته

وواصل:" أنا مسؤول عن تشغيل الأغاني والموسيقي في الفريق، بشغل أغنية آه يا قلبي للفنان حكيم، وأغاني شعبي أخرى"

مشوار مرموش

ويتحدث نجم نادي فرانكفورت الألماني عمر مرموش في أول ظهور تلفزيوني بشكل مختلف، عن مسيرته الكروية ونجاحه في الاحتراف وقصة نجاحه المميزة في عالم كرة القدم، وأبرز التحديات التي واجهته، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتناولها اللقاء.

كما تشهد الحلقة العديد من المواقف الطريفة بين إسعاد يونس وعمر مرموش.

الكشف عن قيمة انتقال عمر مرموش لـ مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية عن قيمة انتقال عمر مرموش لاعب المنتخب الوطني وآينتراخت فرانكفورت إلى مانشستر سيتي.

وكتب الصحفي فلوريان بلاتنبيرغ أنه تم الكشف بشكل مؤكد عن مبلغ انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي، حيث يقدر المبلغ بـ 75 مليون يورو + 5 ملايين إضافات.



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