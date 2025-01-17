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أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 17-1-2025 - أخبار كلمتك

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أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 17-1-2025 - أخبار كلمتك

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 17-1-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 10:40 مساءً - ارتفعت أسعار الذهب بصورة طفيفة فى تعاملات اليوم الجمعة في أسواق الإمارات.

وجاءت أسعار الذهب في الإمارات، وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق على النحو التالى:

سعر الذهب في الإمارات اليوم 

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 327 درهمًا.

بلغ سعر عيار الذهب عيار 22 نحو 303 دراهم.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 293 درهما.

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 251 درهمًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 2348 درهما.

أسعار الذهب في البورصة 
 

استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في خمسة أسابيع يوم الجمعة، متجهة صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، مدفوعة ببيانات التضخم الأميركية التي صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع والتي عززت التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يخفض أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام.

وتراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1 في المائة إلى 2709.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 08:04 (بتوقيت غرينتش). وقد حقق الذهب مكاسب بنحو1 في المائة حتى الآن هذا الأسبوع، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 12 ديسمبر  يوم الخميس.

 

في المقابل، تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.4 في المائة إلى 2740 دولارًا..

وتزايدت التوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد أن أظهرت البيانات يوم الأربعاء تضخمًا أساسيًا أضعف من المتوقع.


وأشار محافظ «الفيدرالي»، كريستوفر والر، يوم الخميس إلى أن خفض أسعار الفائدة ثلاث أو أربع مرات لا يزال ممكنًا هذا العام إذا تراجعت البيانات الاقتصادية الأميركية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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