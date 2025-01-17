مشاهير العرب - «الدشاش» يضع محمد سعد في صدارة إيرادات الأفلام بهذا الرقم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 05:36 مساءً - فيلم الدشاش.. مازال فيلم «الدشاش» من بطولة الفنان محمد سعد يواصل الصدارة في إيرادات الأفلام منذ انطلاقته بدور العرض السينمائية حتى وقتنا الحالي، حيث حقق في شباك التذاكر أكثر من 34 مليون جنيها، وذلك منذ عرضه لأول مرة في 1 يناير.

إيرادات فيلم «الدشاش» لـ محمد سعد

وحقق فيلم «الدشاش» لـ محمد سعد، في شباك التذاكر أمس الخميس، ما يعادل 2 مليون و 412 ألف جنيها، ليواصل صدارته بذلك وسط منافسة قوية بين عدد كبير من الأعمال السينمائية المشاركة بهذا الموسم.

ويعيد فيلم الدشاش التعاون الثاني بين زينة ومحمد سعد بعد تقديمهما معا فيلم بوشكاش الذى تم عرضه في السينمات عام 2008، إضافة إلى ظهور زينة كضيفة في برنامج وش السعد الذي قدمه محمد سعد عام 2016 الذي كان يعتمد على تقديم سعد اسكتشات فنية بمشاركة ضيوفه على خشبة المسرح.

أحداث فيلم «الدشاش»

تدور أحداث فيلم الدشاش في إطار اجتماعي كوميدي، إذ يقدم محمد سعد شخصية رئيس عصابة، ويشارك ببطولة الفيلم مجموعة من النجوم، هم: خالد الصاوي، وليد فواز، محمد جمعة، رشوان توفيق، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي، تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز.

آخر أعمال محمد سعد

يشار أن فيلم الدشاش، يشهد عودة الفنان محمد سعد، إلى السينما بعد غياب دام لأكثر من 5 سنوات، إذ كان آخر أعماله الجزء الثاني من فيلم الكنز، الذي قدمه عام 2019، وشاركه في البطولة: هند صبري، أحمد رزق، أمينة خليل، روبي، وأحمد حاتم، الفيلم من إخراج شريف عرفة.