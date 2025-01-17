هشام عطوة: أشرف زكي له دور كبير في حياتي وكنت بكسب مصطفى شعبان في مسابقات الجامعة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 11:10 مساءً - قال الفنان هشام عطوة، رئيس البيت الفني للمسرح: إن أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية له دور مؤثر في حياته، مشيرا إلى أنه هو الذي رشحه لمسرح الشباب.

و أضاف عطوة خلال لقائه في برنامج بالخط العريض الذي تقدمه إيمان أبو طالب:" أن أشرف زكي أعطى فرصا كثيرة لمخرجين شباب من خلال مهرجان 100 ليلة مسرح المفترض انطلاقه قريبا.

وأشار هشام عطوة أن صلاح عبدالله هو الذي رشحه لمسرحية أنت حر، بعدما نجح في إضحاكه بعد أدائه لمشهد تمثيلي في اختبار دور المهرج.

وكشف هشام عطوة خلال اللقاء:" بأنه كان يتفوق علي صديقه ودفعته الفنان مصطفي شعبان في إخراج المسرحيات بمسابقات الجامعة.

يذكر أن برنامج بالخط العريض تقدمه الإعلامية ايمان ابو طالب الجمعة من كل أسبوع على شاشة قناة الحياة، في تمام الساعة الثامنة مساء.

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