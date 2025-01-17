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هشام عطوة: أشرف زكي له دور كبير في حياتي وكنت بكسب مصطفى شعبان في مسابقات الجامعة (فيديو) - أخبار كلمتك

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هشام عطوة: أشرف زكي له دور كبير في حياتي وكنت بكسب مصطفى شعبان في مسابقات الجامعة (فيديو) - أخبار كلمتك

هشام عطوة: أشرف زكي له دور كبير في حياتي وكنت بكسب مصطفى شعبان في مسابقات الجامعة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 11:10 مساءً - قال الفنان هشام عطوة، رئيس البيت الفني للمسرح: إن أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية له دور مؤثر في حياته، مشيرا إلى أنه هو الذي رشحه لمسرح الشباب. 

و أضاف عطوة خلال لقائه في برنامج بالخط العريض الذي تقدمه إيمان أبو طالب:" أن أشرف زكي أعطى فرصا كثيرة لمخرجين شباب من خلال مهرجان 100 ليلة مسرح المفترض انطلاقه قريبا.

وأشار هشام عطوة أن صلاح عبدالله هو الذي رشحه لمسرحية أنت حر، بعدما نجح في إضحاكه بعد أدائه لمشهد تمثيلي في اختبار دور المهرج. 

وكشف هشام عطوة خلال اللقاء:" بأنه كان يتفوق علي صديقه ودفعته الفنان مصطفي شعبان في إخراج المسرحيات بمسابقات الجامعة.

يذكر أن برنامج بالخط العريض تقدمه الإعلامية ايمان ابو طالب الجمعة من كل أسبوع على شاشة قناة الحياة، في تمام الساعة الثامنة مساء.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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