بمتابعة عبد المنعم، نيس يتقدم على ليل 1-0 بالشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 11:10 مساءً - يتقدم فريق نيس علي نظيره ليل بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الجولة الـ 18 من الدوري الفرنسي علي ملعب بيير موروا.

وأحرز سفيان ديوب هدف التقدم لصالح فريق نيس في الدقيقة 29 من الشوط الاول.

وجلس محمد عبد المنعم لاعب منتخب مصر والمحترف في نيس الفرنسي على مقاعد بدلاء فريقه أمام ليل.

تشكيل نيس أمام ليل

موقف ليل ونيس

ويحتل فريق نيس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 30 نقطة، فيما يأتي فريق ليل بالمركز الخامس برصيد 29 نقطة.

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