«مايا مرسي».. توجه بتكثيف جهود الهلال الأحمر المصري لإنفاذ المساعدات إلى غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 10:26 مساءً - وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري بتكثيف جهود غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري والتي تعمل على مدار الساعة لتنسيق إنفاذ المساعدات الانسانية الي قطاع غزة

وأكدت الدكتورة مايا مرسي علي كفاءة وقدرة الهلال الأحمر المصري على تكثيف إنفاذ مزيد من المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المصرية.

وأكدت أن الهلال الأحمر بكوادره المختلفة ومراكزه اللوجيستية يعمل منذ بداية الحرب على غزة ولم يتوقف عن التنسيق مع كافة الشركاء والجهات المحلية والدولية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.