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«أستاذ علوم سياسية»: ترامب لن يدخل في صراع مع الصين.. فيديو - أخبار كلمتك

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«أستاذ علوم سياسية»: ترامب لن يدخل في صراع مع الصين.. فيديو - أخبار كلمتك

«أستاذ علوم سياسية»: ترامب لن يدخل في صراع مع الصين.. فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 10:26 مساءً - قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن الولايات المتحدة تشهد توجها ضد النخب وخاصة الحزب الديمقراطي بسبب فشلهم في القضايا العامة، مشيرا إلى أن ترامب فاز بالانتخابات الأمريكية لأنه قال: سأطهر واشنطن من مستنقع النخب.

وأشار خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد إلى أن ترامب أعطى قضايا إقليمية وثقافية وسياسية داخلية أهمية كبرى، مثل الهجرة غير الشرعية والتضخم وحقوق الشذوذ الجنسي والتحول الجنسي وغيرها. لذا، فإن ترامب لن يدخل في صراع مع الصين كما حدث في عهد بايدن.

وأضاف الدكتور محمد كمال: ترامب لن ينهي موقف الهجرة غير الشرعية مطلقا، ومن يقول إن ترامب سيأتي للاهتمام بالملفات العسكرية الخارجية فهو خاطئ، لأن ترامب رجل ينظر للمال فقط وليس الصراعات،

وتابع قائلا: أتوقع سحب أمريكا قواتها من الشرق الأوسط عدا العراق وسوريا، لأنه يعتمد على فكرة أن الإرهاب انتهى في المنطقة، ويجب أن تكون المنطقة هادئة حاليا.

واستكمل: ترامب ليس لديه خبرات في السياسة الخارجية، وجاء من بعيد في الترشح للرئاسة برغم التحديات، من أجل تنفيذ أجندات معينة وعلى رأس أجنداته عدم الدخول في صراعات خارجية وإنما بناء الداخل الأمريكي أولا.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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