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تراجع مفاجئ لأسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 17 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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تراجع مفاجئ لأسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 17 يناير 2025 - أخبار كلمتك

تراجع مفاجئ لأسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 17 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 10:55 مساءً - شهدت  أسعار الذهب تراجعا مفاجئا بنحو 20 جنيها خلال حركة تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 17 يناير 2025 داخل الأسواق ومحلات الصاغة.

أسعار الذهب اليوم

 وترصد “كلمتك” التحديث اللحظي لـ أسعارالذهب اليوم في الصاغة أولًا بأول. 

اقرأ التالي: أسعار الذهب اليوم، هل هناك انخفاض يضرب جميع العيارات؟ 

اسعار الذهب 
أسعار الذهب 

أسعار الذهب عيار 24 

 سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4322 جنيها للبيع.

 

أسعار الذهب عيار 21

 وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3810 جنيهات للبيع.

للمزيد: 200 جنيه ارتفاعًا في سعر الجنيه الذهب اليوم

 

 

 

اسعار الذهب 
أسعار الذهب 

أسعار الذهب عيار 18

 سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3257 جنيهًا للبيع.

 

أسعار الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2540 جنيها للبيع.

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب عيار 12 

 وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2177 جنيهًا للبيع.

 

أسعار الذهب عيار 9

 وسجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1632 جنيها للبيع.

للمزيد: سعر جرام الذهب صباح اليوم 

اسعار الذهب 
أسعار الذهب 

الاستثمار في الذهب من أهم أدوات الاستثمار

 الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا، ومن هذه المميزات الآتي:

  • الاستثمار فى المعدن الأصفر وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  • الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.
سعر الذهب 
اسعار الذهب 

معدن الثراء، ماذا تعرف عن الذهب؟  

 عرف الذهب بمعدن الثراء والمال، وهو عنصر كيميائي برمز Au بسبب اسمه في اللغة اللاتينية Aurum ويستخدم الذهب اليوم في عدة مجالات شخصية، تجارية، وصناعية، كما أنه يتواجد في الطبيعة في عدة أماكن منها داخل الصخور أو في قاع الأنهار.

الذهب 
أسعار الذهب 

استخدام الذهب على مر العصور 

 وتم استخدام الذهب في عدة مجالات منذ زمن طويل حيث كان يستخدم في صنع توابيت الملوك في عصور مختلفة على مر التاريخ كونه أحد رموز القوة والثراء، كما تم استخدامه في تزيين المقابر الملكية وتعزيز القيمة الرمزية للملوك والملكات، بالإضافة لاستخدامه في مصر القديمة في صناعة الأقنعة والمجوهرات المقدسة التي كانت ترافق الملوك في حياتهم الآخرة، وتعتبر جزءًا أساسيًّا من معتقداتهم حول الحياة بعد الموت.

اقرأ التالي: عيار 21 يسجل هذا الرقم، كم وصلت أسعار الذهب صباح اليوم

سعر الذهب 
اسعار الذهب 

كما تم استخدام الذهب أيضًا في مجالات طبية مثل طب الأسنان لتلبيس وحشو الأسنان، ويعود هذا لقابليته للطرق والتشكيل ومقاومته للتآكل، وعدم تأثره بالعوامل المحيطة، كما يستخدم في تغليف الأدوية والعلاجات الطبية للحفاظ على فاعليتها.

اسعار الذهب
أسعار الذهب

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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