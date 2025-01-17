الرياضة - 10:46 - ترامب يلقي خطاب تنصيبه من داخل مبنى الكونجرس بسبب انخفاض درجات الحرارة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 10:46 مساءً - أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن مراسم تنصيبه سوف تقام داخل مبنى الكابيتول في واشنطن، بسبب انخفاض درجات الحرارة الشديدة المتوقع يوم الإثنين المقبل.

وقال ترامب، في منشور على منصة «تروث سوشيال»، وفقا لقناة «الحرة» الفضائية، إن هناك موجة قطبية تجتاح البلاد، ولا أريد أن أرى الناس يتعرضون للأذى أو الإصابة بأي شكل من الأشكال.

وأضاف: «لذلك، أمرت بأن يتم إلقاء خطاب التنصيب، بالإضافة إلى الصلوات والخطب الأخرى، داخل قاعة الروتوندا في مبنى الكابيتول».

وهذه هي المرة الأولى التي تقام فيها مراسيم التنصيب الرئاسية في مكان مغلق منذ عام 1985، عندما أدى الرئيس رونالد ريجان اليمين الدستورية لفترة ولايته الثانية، وجرى نقل تلك المراسم أيضا إلى الداخل بسبب درجات البرد الشديدة.

واستعدادا للمناسبة، أقيمت تحصينات حول البيت الأبيض، ومبنى الكابيتول، وجزء من مسار العرض، فيما تم وضع سياج يمنع الدخول والتسلق ويمتد على مساحة تبلغ 48 كيلومترا حول المنطقة المشمولة بالإجراءات الأمنية في تدبير غير مسبوق، كما يتمركز قناصة على أسطح الأبنية، وتنتشر فرق على الأرض ومسيرات سوف تحلق في السماء.