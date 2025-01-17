الرياضة - 10:06 - عيار 21 بكام؟.. مفاجأة سعر الذهب اليوم الجمعة 17 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 10:06 مساءً - سجل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة في أسواق الصاغة والمجوهرات سعرا مفاجئا.

إذ وصل سعر الجنيه الذهب نحو 30280 جنيهًا للبيع، و30080 جنيهًا للشراء، فيما كسر سعر الذهب عيار 21 الآن حاجز 3785 جنيهًا للبيع، و3760 جنيهًا للشراء، متأثرًا بالارتفاع الأخير الذي شهده المعدن الأصفر.

وسجل سعر الذهب عيار 24 الآن في الأسواق نحو 4325.75 جنيه للبيع، و4297.25 جنيه للشراء، فيما بلغ عيار 22 نحو 3965.25 جنيه للبيع، و3939 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب

وصل سعر الذهب عيار 18 في الأسواق الأكثر انتشارًا ومبيعًا في محافظات الوجه القبلي، نحو 3244.25 جنيه للبيع، و3222.75 جنيه للشراء، فيما حقق سعر الذهب عيار 14 نحو 2523.25 جنيه للبيع، و2506.75 جنيه للشراء.

وأما عن سعر الذهب عيار 12 فسجل في الصاغة بمصر نحو 2162.75 جنيه للبيع، و2148.5 جنيه للشراء، ووصل عيار 9 من المعدن الأصفر إلى مستوى 1622.25 جنيه للبيع، و1611.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عالميا

وعن سعر الذهب عالميًا، فوصل سعر أوقية الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة 17 يناير 2025 إلى 2707.52 دولار للبيع، و2707.25 دولار للشراء.

سعر الذهب بالمصنعية

ومن المتعارف عليه أن أسعار الذهب في مصر تختلف بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن 31.1 جرام كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24: بلغ نحو 4325.75 جنيه للبيع، و4297.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22: بلغ نحو 3965.25 جنيه للبيع، و3939 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21: بلغ نحو 3785 جنيهًا للبيع، و3760 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18: بلغ نحو 3244.25 جنيه للبيع، و3222.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14: بلغ نحو 2523.25 جنيه للبيع، و2506.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12: بلغ نحو 2162.75 جنيه للبيع، و2148.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9: بلغ نحو 1622.25 جنيه للبيع، و1611.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب: بلغ نحو 30280 جنيهًا للبيع، و30080 جنيهًا للشراء.

سعر النصف جنيه الذهب: بلغ نحو 15140 جنيهًا للبيع، و15040 جنيهًا للشراء.

سعر الربع جنيه الذهب: بلغ نحو 7570 جنيهًا للبيع، و7520 جنيهًا للشراء.

توقعات سعر الذهب 2025

وتوقع خبراء الاقتصاد، أن يصل متوسط سعر الذهب بين 2600 إلى 3000 دولار للأونصة خلال العام الجاري 2025، في ظل الضغوط على الاقتصاد الأمريكي والأزمات المتواصلة في الشرق الأوسط وإقبال المستثمرين على شراء الذهب لكونه ملاذ آمن.