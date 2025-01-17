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شوقي غريب يعلن تشكيل غزل المحلة أمام منتخب الشباب - أخبار كلمتك

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شوقي غريب يعلن تشكيل غزل المحلة أمام منتخب الشباب - أخبار كلمتك

شوقي غريب يعلن تشكيل غزل المحلة أمام منتخب الشباب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 04:20 مساءً - منتخب الشباب، أعلن الكابتن شوقي غريب المدير الفني لفريق غزل المحلة عن تشكيل فريقه أمام منتخب الشباب مواليد 2005،في المباراة الودية التي تجمع بينهم، اليوم الجمعة علي ستاد غزل المحلة. 

تشكيل غزل المحلة امام منتخب الشباب 

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موعد مباراة غزل المحلة ومنتخب الشباب

وتنطلق مباراة منتخب الشباب أمام غزل المحلة اليوم الجمعة على ملعب غزل المحلة، وهي الودية الثانية خلال معسكره الحالي، حيث خاض الفريق وديته الأولى، الثلاثاء الماضي أمام رجاء مطروح، وأنهاها لصالحه بهدفين نظيفين.

 

مباراة منتخب الشباب أمام رجاء مطروح، كلمتك
مباراة منتخب الشباب أمام رجاء مطروح، كلمتك

منتخب الشباب يفوز على رجاء مطروح وديا

فاز منتخب الشباب مواليد 2005 على الفريق الأول لنادى رجاء مطروح بهدفين نظيفين الثلاثاء الماضي في مباراة أقيمت باستاد نادى زد الرياضي فى المباراة الودية الأولى للمنتخب تحت قيادة الكابتن أسامة نبيه المدير الفني الجديد.

أحرز هدفي منتخب الشباب عمار ياسر وعبد الرحمن كاباكا فى الدقيقتين 30 و72.

منتخب الشباب يخوض المباراة بتشكيلين مختلفين

وحرص أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005 على خوض المباراة بتشكيلين مختلفين، ولعب الشوط الأول بتشكيل ضم:  

حازم جمال حارس المرمى.. واياد صلاح ومعتز محمد ويوسف عبد الحفيظ ومهاب سامي فى خط الظهر.. وسيف عادل ومروان محمود وهادي عامر فى خط الوسط.. وعمار ياسر وادهم علاء ومحمد شرف فى الهجوم.

تشكيل الشوط الثاني

وفى الشوط الثاني ضم التشكيل: احمد وهب فى حراسة المرمي  .. وعبد العزيز حازم  وزياد خالد وأحمد زيزو وإبراهيم عادل  فى خط الظهر.. مصطفي عكاشة واحمد وحيد واحمد كاباكا. عمر وائل وكريم سعيد وعمر اسامة..

وجاءت المباراة فى إطار استعدادات منتخب الشباب لارتباطاته الرسمية المقبلة، لاسيما المشاركة في بطولة أمم إفريقيا تحت ٢٠ عاما المقرر إقامتها في كوت ديفوار أبريل المقبل.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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