الرياضة - 10:06 - «مصدر مصري مطلع»: الاتفاق على الترتيبات لتنفيذ وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 10:06 مساءً - قال مصدر مصري مطلع، إنه تم الاتفاق على كافة الترتيبات اللازمة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بما في ذلك تشكيل غرفة عمليات مشتركة في القاهرة لمتابعة تنفيذ الإجراءات، وذلك وفقًا لنبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف المصدر، أن «الغرفة تضم ممثلين عن مصر وفلسطين وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل لضمان التنسيق الفعال ومتابعة الالتزام ببنود الاتفاق»، مشيرًا إلى انتهاء اجتماع القاهرة بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وسط أجواء إيجابية.