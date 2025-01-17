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تصل إلى 28 ألف جنيه، أسعار حفل إليسا ومروان خوري بدبي - أخبار كلمتك

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تصل إلى 28 ألف جنيه، أسعار حفل إليسا ومروان خوري بدبي - أخبار كلمتك

تصل إلى 28 ألف جنيه، أسعار حفل إليسا ومروان خوري بدبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 05:30 مساءً - حفل إليسا ومروان خوري ، تحيي الفنانة اللبنانية إليسا حفلا غنائيا مشتركا مع الفنان مروان خوري على مسرح أوبرا دبي في 10 فبراير المقبل، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.

 

حفل إليسا ومروان خوري في دبي

 وكشفت الشركة المنظمة لحفل إليسا ومروان خوري أسعار تذاكر الحفل، والتى تبدأ من 4200 جنيه حتى 28 ألف جنيه.

ومن المفترض أن يقدم الثنائي خلال حفل دبي عددا من أغانيهم الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور على المسرح.

 

أغنية حبك مثل بيروت

 وكانت إليسا طرحت مؤخرا أغنية وطنية بعنوان “حبك مثل بيروت”، والتي  تخطت حاجز المليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب بعد مرور 5 أيام فقط على طرحها.

 

وحققت الأغنية مليون و50 ألف مشاهدة حتى الآن عبر يوتيوب، وهي أغنية وطنية طرحتها إليسا لتعبر من خلالها عن معنى حب الوطن في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها لبنان حاليا.

 

وكانت  إليسا علقت حفلاتها الغنائية لفترة بسبب الأوضاع التي تمر بها بلدها لبنان، لكنها عادت واستأنفت نشاطها مؤخرا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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