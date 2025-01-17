ورشة عمل مكثفة لتحويل الأبحاث إلى منتجات تسويقية بالقومي للبحوث - أخبار كلمتك

ورشة عمل مكثفة لتحويل الأبحاث إلى منتجات تسويقية بالقومي للبحوث - أخبار كلمتك

جاستن بالدوني يقاضي بليك ليفلي وريان رينولدز ويوجه لهما 7 تهم - أخبار كلمتك

جاستن بالدوني يقاضي بليك ليفلي وريان رينولدز ويوجه لهما 7 تهم - أخبار كلمتك

عاجل:خلافات حادة تفشل تحديد سعر البنزين في عدن - أخبار كلمتك

عاجل:خلافات حادة تفشل تحديد سعر البنزين في عدن - أخبار كلمتك

العمالقة الجنوبية توبخ زعيم الحوثيين - أخبار كلمتك

العمالقة الجنوبية توبخ زعيم الحوثيين - أخبار كلمتك

صورة مرعبة لزعيم الحوثيين اثناء ظهوره في صنعاء - أخبار كلمتك

صورة مرعبة لزعيم الحوثيين اثناء ظهوره في صنعاء - أخبار كلمتك

السفارة اليمنية والطلاب يقيمون حفلة وداع للمستشار الثقافي بتونس بمناسبة انتهاء فترة عمله - أخبار كلمتك

السفارة اليمنية والطلاب يقيمون حفلة وداع للمستشار الثقافي بتونس بمناسبة انتهاء فترة عمله - أخبار كلمتك

كسر اعنف هجوم عسكري - أخبار كلمتك

كسر اعنف هجوم عسكري - أخبار كلمتك

تكريم 400 من حفظة القرآن الكريم بأسوان بحضور مسئولى المحافظة - أخبار كلمتك

تكريم 400 من حفظة القرآن الكريم بأسوان بحضور مسئولى المحافظة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:36 - شركة خاصة للتأمين.. نقل مراسم تنصيب ترامب إلى داخل قاعة مغلقة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:36 - شركة خاصة للتأمين.. نقل مراسم تنصيب ترامب إلى داخل قاعة مغلقة - أخبار كلمتك

وزير الاتصالات: نستهدف 500 ألف متدرب في 2025 لتلبية متطلبات سوق العمل - أخبار كلمتك

وزير الاتصالات: نستهدف 500 ألف متدرب في 2025 لتلبية متطلبات سوق العمل - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

بسنت شوقي: لدي 3 صفات مشتركة مع القطط وهذا كان شرطي للزواج من محمد فراج (فيديو) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بسنت شوقي: لدي 3 صفات مشتركة مع القطط وهذا كان شرطي للزواج من محمد فراج (فيديو) - أخبار كلمتك

بسنت شوقي: لدي 3 صفات مشتركة مع القطط وهذا كان شرطي للزواج من محمد فراج (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 06:20 مساءً - أكدت الفنانة بسنت شوقي، أنها طوال عمرها فتاة مسترجلة وتحب ممارسة السباحة منذ صغرها، ولكن كانت هناك قيود مفروضة عليها منذ الصغر في طريقة الكلام وارتداء الملابس كون أنها أنثى. 

d4c2f8c2d5.jpg

وأضافت خلال لقائها في برنامج دوبامين مع حسام المراغي:" أنها تحب أنوثتها، موضحة بأن السيدات تشعر بالضغط الفكري في العلاقات أكثر من الرجال.

وأكدت بسنت أنها تعتز بخاتم زواجها وتحبه بشكل كبير، مشيرة إلى أنها طلبت من زوجها محمد فراج في أول الزواج أن تعيش قطة في منزلهم لتونسها بسبب انشغاله طوال الوقت، مضيفة:" محمد كان بيخاف من القطط زمان ولكنه تعود". 

510c201397.jpg

وقالت بسنت شوقي: أن هناك 3 صفات مشتركة بينها وبين القطط، موضحة:" بحب النوم وبحب أعيش بمزاجي والإحساس بالحب والحنية". 

وأشارت بسنت شوقي:" أنها تجسد دور راقصة في عمل فني بعد انتهاء شهر رمضان 2025، مؤكدة أنها كانت تتدرب على أنواع رقص مختلفة على مدار حياتها ومنها الرقص الشرقي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

علاقة حب بين ريهام حجاج ونبيل عيسى في أثينا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق