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أسعار الذهب اليوم الجمعة 17-1-2025 في السعودية - أخبار كلمتك

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أسعار الذهب اليوم الجمعة 17-1-2025 في السعودية - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الجمعة 17-1-2025 في السعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 11:30 مساءً - استقرت أسعار الذهب داخل الأسواق بالمملكة العربية السعودية خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 326 ريالا.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 285 ريالا.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 244 ريالا.

وبلغ سعر الجنيه الذهب في المملكة العربية السعودية 2285 ريالا.

اسعار الذهب في البورصة 

 

استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في خمسة أسابيع يوم الجمعة، متجهة صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، مدفوعة ببيانات التضخم الأميركية التي صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع والتي عززت التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يخفض أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام.

 

وتراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1 في المائة إلى 2709.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 08:04 (بتوقيت غرينتش). وقد حقق الذهب مكاسب بنحو 1 في المائة حتى الآن هذا الأسبوع، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 12 ديسمبر  يوم الخميس.

 

 

 

في المقابل، تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.4 في المائة إلى 2740 دولارًا..

 

 

وتزايدت التوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد أن أظهرت البيانات يوم الأربعاء تضخمًا أساسيًا أضعف من المتوقع. 

وأشار محافظ «الفيدرالي»، كريستوفر والر، يوم الخميس إلى أن خفض أسعار الفائدة ثلاث أو أربع مرات لا يزال ممكنًا هذا العام إذا تراجعت البيانات الاقتصادية الأميركية.

وفي هذا السياق، قال محللون في بنك «إيه إن زد»: «بينما تظل توقعات السوق بشأن خفض أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي حاسمة، نعتقد أن الذهب سيظل يحتفظ بجاذبيته كأداة لتوزيع المخاطر في ظل حالة عدم اليقين الكلي والجيوسياسي». وأضافوا: «نعتقد أن حساسية الذهب لمحركاته التقليدية، مثل أسعار الفائدة والدولار، ستظل متقلبة في عام 2025.

على صعيد المعادن الأخرى، تراجعت الفضة الفورية بنسبة 0.7 في المائة إلى 30.57 دولار للأوقية، لكنها تتجه لتحقيق مكاسبها الأسبوعية الثالثة على التوالي. في حين تراجع البلاديوم بنسبة 0.4 في المائة إلى 936.91 دولار، ليخسر نحو 1 في المائة حتى الآن هذا الأسبوع. واستقر البلاتين عند 931.18 دولار، لكنه يتجه نحو أسوأ أسبوع له منذ أغسطس

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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