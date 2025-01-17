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كندا تستعد للرد بالمثل على الرسوم الجمركية الأمريكية - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 11:20 مساءً - قالت وزيرة الخارجية الامريكية ميلاني جولي، اليوم الجمعة، إن بلادها مستعدة للرد على الرسوم الجمركية الأمريكية المحتملة يوم الاثنين إذا نفذ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب  تهديده بهذا الشأن، وفق وكالة "رويترز".

كندا تعتزم الرد على الرسوم الجمركية الأمريكية

وقد يكون للرسوم الجمركية تأثير قوي للغاية، نظرا لأن كندا ترسل 75% من جميع صادرات السلع والخدمات إلى الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لجارتها الشمالية.

ويؤكد المسؤولون الكنديون على الضرر الاقتصادي الذي قد تسببه للولايات المتحدة أيضا.

وقالت جولي للصحفيين اليوم بعد محادثات في واشنطن تهدف إلى تجنب الرسوم الجمركية لدينا سلسلة تدابير وضعت بالفعل، وهي بالتأكيد رسوم جمركية مرتبطة بالواردات. إذا مضى الرئيس قدما يوم الاثنين، فسنكون مستعدين. نحن مستعدون لجولة ثانية وثالثة".

وقال مصدر مطلع على الأمر يوم الأربعاء الماضي إنه إذا نفّذ الرئيس المنتخب تهديده، فإن كندا ستستهدف على الفور مجموعة صغيرة من السلع، منها عصير البرتقال من فلوريدا التي يعيش فيها ترامب.

وأضاف المصدر أن كندا وضعت قائمة أوسع من الأهداف لكنها ستعقد مشاورات عامة قبل التنفيذ، موضحا أن حجم أي رد فعل محتمل سيعتمد على الإجراءات التي يتخذها ترامب.

وقال المصدر إن كندا قد تفرض تدابير مضادة على واردات أمريكية تصل قيمتها إلى 150 مليار دولار كندي (105 مليارات دولار).

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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