رئيس وزراء بولندا الأسبق: ترامب يسعى لإنهاء الصراع في أوكرانيا ليحصل على جائزة نوبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 10:40 مساءً - قال رئيس الوزراء البولندي الأسبق ليزيك ميلر، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يسعى لإنهاء الصراع في أوكرانيا لأنه يحلم بالحصول على جائزة نوبل للسلام.

ترامب يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا ليحصل على جائزة نوبل



وأضاف ميلر الذي شغل منصب رئيس الوزراء في بولندا بين عامي 2001 و2004 في مقابلة مع صحيفة "رزيكزبوسبوليتا" ردا على سؤال حول ما إذا كان ترامب سيتمكن من التوصل إلى حل للصراع في أوكرانيا: "بالطبع هذا هو هدفه الرئيسي، إنه يحلم بالحصول على جائزة نوبل للسلام، وإذا نجح في إنهاء هذه الحرب فسوف يحصل عليها بالتأكيد".

وأوضح رئيس وزراء بولندا الأسبق أنه سيتعين على كييف أن تتصالح مع فكرة خسارة الأراضي التي فقدت السيطرة عليها.

تسوية الحرب الروسية الأوكرانية



وفي 7 يناير، أشار ترامب إلى أن تسوية الصراع في أوكرانيا قد تستغرق وقتا أطول من الـ 24 ساعة التي وعد بها خلال حملته الانتخابية.

وأعرب عن أمله في إمكانية إجراء المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا في أقل من ستة أشهر. وفي الوقت نفسه، وعد ترامب بأنه سيتمكن من تحقيق تسوية للصراع الأوكراني من خلال التفاوض.

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