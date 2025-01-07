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مشاهير العرب - بعد نجاحه.. لميس الحديدي تستضيف أبطال مسلسل «وتر حساس» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد نجاحه.. لميس الحديدي تستضيف أبطال مسلسل «وتر حساس» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد نجاحه.. لميس الحديدي تستضيف أبطال مسلسل «وتر حساس» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 03:41 مساءً - يحل صناع مسلسل «وتر حساس» من بطولة النجمة صبا مبارك» ضيوف على برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي من خلال شاشة ON، اليوم الثلاثاء، وذلك عقب النجاح الكبير الذي حققه العمل الدرامي خلال فترة عرضه على الشاشة، حيث شهد متابعة قطاع كبير من الجمهور.

ومن المفترض، أن يكشف أبطال مسلسل«وتر حساس» عن أبرز الكواليس التي شهدها المسلسل، ومدى توقعاتهم عن ردود الأفعال، والقضايا التي يناقشها، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتناولها اللقاء.

مسلسل وتر حساس

وفي هذا السياق، تستعرض كلمتك للقراء والمتابعين في التقرير التالي تفاصيل عرض مسلسل «وتر حساس» لـ صبا مبارك.

قصة مسلسل وتر حساس

وناقش مسلسل «وتر حساس» الخيانة الزوجية، حيث دارت أحداثه حول 3 صديقات، وتبدأ علاقتهم بالانهيار بعد معرفة إنجي المقدم، حيث أن زوجها محمد علاء على علاقة لسنوات مع صديقتها المقربة سلمى صبا مبارك، التي تتعرض للابتزاز من صديقتهما الثالثة، لتبدأ العلاقة التي كانت تبدو مثالية في الانهيار عندما تشابكت العلاقات بين كل الأطراف.

الحلقة الأخيرة من مسلسل وتر حساس
مسلسل وتر حساس

أبطال مسلسل وتر حساس

شارك في مسلسل «وتر حساس» عدد كبير من نجوم الفن، وهم: «صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هايدي كرم، لطيفة فهمى، هاجر عفيفي، تقى حسام، محمد على رزق محمد العمروسي، مينا نبيل، ميرنا نديم، ومؤثر رفعت، لبنى ونس، صالح عبد النبي، تميم عبده، عزوز عادل، كريم العمرى، شريف الشعشاعي، ونورا مهدى» والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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