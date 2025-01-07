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مشاهير العرب - watch it تواصل الترويج لـ «إقامة جبرية» قبل عرضه بهذا الموعد | فيديو - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - watch it تواصل الترويج لـ «إقامة جبرية» قبل عرضه بهذا الموعد | فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - watch it تواصل الترويج لـ «إقامة جبرية» قبل عرضه بهذا الموعد | فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 03:01 مساءً - تستعد منصة watch it الرقمية لإطلاق مسلسل «إقامة جبرية» من بطولة النجمة هنا الزاهد خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يشهد نجاحا كبيرا بالتزامن مع عرضه.

وفي هذا السياق، تواصل watch it الترويج لمسلسل «إقامة جبرية» عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» استعدادا لطرحه غدا، الأربعاء 8 يناير 2025 قائلة: «باقي يوم واحد،

استنوا مسلسل إقامة جبرية من إنتاجات WATCHIT الأصلية يُعرض حصريًا ابتداءً من 8 يناير».

تفاصيل شخصية هنا الزاهد بـ مسلسل «إقامة جبرية»

وتلعب هنا الزاهد، خلال أحداث مسلسل «إقامة جبرية»، دور صيدلانية تلجأ للطب النفسي بعد وفاة زوجها، وتذهب هنا الزاهد إلى العيادة الطبية بناء على طلب الدكتورة النفسية التي تجسد شخصيتها الفنانة صابرين، وتتابع الأحداث وتتعرف خلال الأحداث على محمد الشرنوبي، الذي يقدم دور ابن صابرين.

أحداث مسلسل إقامة جبرية

تدور أحداث مسلسل إقامة جبرية في إطار من الإثارة والتشويق، حول مجموعة من الأشخاص المحتجزين في مكان واحد وسط ظروف غامضة، مع تصاعد الأحداث وزيادة التوتر بين الشخصيات، تبدأ الأسرار بالانكشاف، ويعرض المسلسل في عشر حلقات.

أبطال مسلسل إقامة جبرية

ويشارك في مسلسل إقامة جبرية بجانب هنا الزاهد عدد من النجوم الفن أبرزهم «محمد الشرنوبي، صابرين، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمود البزاوي، حازم إيهاب، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وضيف الشرف أحمد حاتم، وأخرين من نجوم الفن، والعمل ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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