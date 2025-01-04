مشاهير العرب - «أشوفكم على خير».. محمد رمضان يكشف عن مفاجأة لجمهوره في رمضان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 04:56 مساءً - محمد رمضان.. تصدر الفنان محمد رمضان تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أعلن عن مشاركته في الماراثون الرمضاني القادم 2025.

الفنان محمد رمضان يعلن عن مشاركته في رمضان 2025

وأعلن الفنان محمد رمضان، عن مفاجأة لجمهوره ومتابعيه، في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور و الفيديوهات «إنستجرام».

وحرص الفنان رمضان في بداية الفيديو على تهنئة جمهوره بالعام الجديد، كاشفاً عن المشاريع الفنية التي من المقرر أن يشارك بها في 2025، والتي من ضمنها فيلم «أسد».

وقال: «كل سنة و انتوا طيبين، وإن شاء الله سنة جميلة عليكوا، وتكون كلها أخبار حلوة واحتفالات ونجاحات، وتشوفوا أسد أخيرًا 2025، وتشوفوني في كوتشيلا إن شاء الله في 13 و20 أبريل، وفيه مفاجآت كتير أهمها أنكم هتشوفوني رمضان 2025، واستنوني يوم 18 يناير في السعودية، واحشني الجمهور السعودي، أشوفكم على خير».

محمد رمضان يشارك في الماراثون الرمضاني 2025

وكشف الفنان محمد رمضان مؤخرًا عن تعاقده على عمل فني سيعرض في شهر رمضان المقبل، ولم يكشف أي تفاصيل تخص العمل، واكتفى بنشر صورة من التعاقد عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» وعلق قائلا: «رمضان يجمعنا».

آخر أعمال الفنان محمد رمضان

وكانت آخر مشاركات محمد رمضان الدرامية مسلسل «جعفر العمدة» الذي شارك به ضمن دراما رمضان 2023، وحقق نجاحًا جماهيريًا فاق كل التوقعات، وشاركه البطولة مجموعة من نجوم الفن، وهم: زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، أحمد داش، منة فضالي، إخراج محمد سامي.