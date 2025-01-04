مشاهير العرب - لطفي لبيب عن إصابته بورم في الحنجرة: ينبغي استئصاله فورا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 05:16 مساءً - لطفي لبيب.. تصدر اسم الفنان الكبير لطفي لبيب، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما كشف عن إصابته بورم في الحنجرة.

أصابت الفنان لطفي لبيب بورم في الحنجرة

قال لطفي لبيب: «أنا صوتي تعبان لأني مُصاب بورم في الحنجرة وينبغي استئصاله فورا، أنا جيت العراق قبل العملية لأن بعد العملية مش ضامن»، ليعلق المذيع نزار الفارس: «لا العمر الطويل لك».

وأضاف الفنان القدير لطفي لبيب ضيفا علي الإعلامي العراقي نزار الفارس، على قناة الرابعة العراقية: «أنا قمت بعمل كل التحاليل الخاصة بالعملية ومن المقرر أن أجريها».

وخلال اللقاء حكى لطفي لبيب عن محبته للعراق وشعبها، وقال «لست صغيرا في السن، أنا داخل على الثمانين، شفت كتير، شفت الوطن العربي عبر ثمانين سنة، أذكر وأنا طفل صغير في المدرسة خرجنا بمظاهرات، كانت ثورة عبد الكريم قاسم في العراق».

أخر أعمال لطفي لبيب

يذكر أن آخر أعمال الفنان لطفي لبيب الفنية مشاركته في بطولة فيلم أنا وابن خالتي، مع الفنان بيومي فؤاد، الذي عُرض في بداية العام الماضي، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم سيد رجب، ميمي جمال، سليمان عيد، هنادي مهنا وآخرين، من إخراج أحمد صالح وتأليف دعاء عبد الوهاب.

آخر ظهور للفنان لطفي لبيب

وكان آخر ظهور للفنان لطفي لبيب أثناء تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته بشهر أكتوبر الماضي، التي حملت اسم الفنانة نيللي.