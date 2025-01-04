مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء شقيقة أحمد بدير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 04:56 مساءً - يستقبل الفنان أحمد بدير، اليوم السبت، عزاء شقيقته عقب صلاة المغرب في منطقة حدائق القبة، ومن المقرر أن يقتصر العزاء على الأسرة فقط.

ورحلت عن عالمنا شقيقة الفنان أحمد بدير، صباح اليوم السبت 4 يناير 2025، وتم تشييع الجثمان مثواه الأخير بمقابر العائلة بمنطقة الدويقة عقب صلاة الظهر.

الموت يفجع أحمد بدير

وكشف الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عن وفاة شقيقة الفنان أحمد بدير، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: «التعازي لوفاة أخت الفنان أحمد بدير، الدوام لله».

آخر أعمال أحمد بدير

جدير بالذكر، أن آخر أعمال أحمد بدير مشاركته في مسلسل «نقطة سودة» الذي يعرض حاليا.

مسلسل نقطة سودة

وتدور أحداث مسلسل نقطة سودة في إطار اجتماعي رومانسي تشويقي، ويعد المسلسل هو العمل الفني الثاني الذي يجمع أحمد فهمي وناهد السباعي، بعد تعاونهما سويًا في فيلم "اللعبة أمريكاني"، الذي تم عرضه عام 2019، للمخرج مصطفى أبو سيف، وشارك معهما مجموعة من الفنانين منهم شيماء سيف، أحمد الشامي، عارفة عبد الرسول، انتصار، علاء زينهم، أيمن القيسوني، محمد السويسي، هبة الإمام.