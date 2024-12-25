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مشاهير العرب - تفاصيل شخصية صابرين في مسلسل «إقامة جبرية» وموعد عرضه (فيديو) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - تفاصيل شخصية صابرين في مسلسل «إقامة جبرية» وموعد عرضه (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل شخصية صابرين في مسلسل «إقامة جبرية» وموعد عرضه (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 08:56 مساءً - تواصل WATCH IT، الترويج لمسلسل «إقامة جبرية» من بطولة الفنانة هنا الزاهد عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، اليوم الأربعاء، وذلك استعدادا لانطلاقته خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، كشفت WATCH IT عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» عن تفاصيل شخصية صابرين ضمن أحداث مسلسل إقامة جبرية، حيث من المفترض أن تقدم شخصية دكتوة عايدة سيدة عملية تهتم بشغلها فقط وابنها يوسف، لحين ظهور شخصية سلمى التي تلعبها هنا الزاهد في حياتهم، لتنقلب رأسا على عقب.

وفي وقت سابق، أظهر البرومو التشويقي لمسلسل «إقامة جبرية» الذي طرحته «watch it» عبر حسابها على «إنستجرام» حالة الغموض التي تسيطر على العمل الدرامي، معلقة عليه قائلة: «صدمة واحدة كانت كفيلة إنها تهز سلمى وتغيّر كل حاجة في حياتها، مسلسل إقامة جبرية من إنتاج WATCHIT الأصلية يُعرض حصريًا ابتداءً من 8 يناير .

قصة مسلسل إقامة جبرية

تدور أحداث مسلسل إقامة جبرية في إطار من الإثارة والتشويق، حول مجموعة من الأشخاص المحتجزين في مكان واحد وسط ظروف غامضة، مع تصاعد الأحداث وزيادة التوتر بين الشخصيات، تبدأ الأسرار بالانكشاف، ويعرض المسلسل في عشر حلقات،

كما تقوم هنا الزاهد بدور صيدلانية تعاني من أزمة نفسية في التعامل مع الرجال، وتسعى الطبيبة النفسية «صابرين» ووالدة محمد الشرنوبي، إلى مساعدتها، بينما يؤدي محمد الشرنوبي دور بطل عالمي في السباحة.

أبطال مسلسل إقامة جبرية

ويأتي مسلسل إقامة جبرية من بطولة كلا من هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، ومحمد الشرنوبي، صابرين، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، ومن من إخراج أحمد سمير فرج وتأليف أحمد عادل..

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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