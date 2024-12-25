مشاهير العرب - «قبلت العمى ولا أوافق عليه».. أبرز تصريحات الموسيقار عمرو سليم مع عمرو الليثي |فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 07:01 مساءً - عمرو سليم.. تصدر الموسيقار عمرو سليم تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعدما حل ضيفاً مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس الذي يعرض على شاشة قنوات الحياة.

أبرز تصريحات الموسيقار عمرو سليم مع عمرو الليثي

حل الموسيقار عمرو سليم ضيفاً مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس الذي يعرض على شاشة قنوات الحياة في احتفالية خاصة وسهرة بمناسبة ليلة الكريسماس.

يقول الموسيقار عمرو سليم «أنا قبلت العمى ولكني لا أوافق عليه»، وهنا أحب أن أقول للناس يجب أن تقبل ما لا تستطيع تغيره ولكن لا توافق عليه.

وأضاف عمرو سليم «ولدت كفيفا ولا أرى، وقبلت هذا الأمر ولكني أعمل كل شيء يقوم به المبصرون إلا حاجة واحدة «ألحم سلك كهربا» على الرغم من أنني بصلح الأجهزة الكهربائية التي أصابها العطل، وأنا دائم القراءة والاستفادة من كل معلومة، وقمت بتصليح غسالة حماتي عندما أبلغتني بالعطل.

وتحدث عن الفنان هشام سليم قائلا «كان إنسان وفنان راق جدا»، وفي الأيام الأخيرة كان دائما يقول لي إنني بخير وبصحة جيدة، وفي آخر مكالمة بيننا قال لي: أنا بحبك جدا.. ربنا يخليك ليا.

وتابع «كان في تشابه كبير بيننا، ولكنه كان أطول مني، وكان عمي صالح سليم يتذوق الفن ويعشقه، وطنط زينب زوجته كانت بتتلخبط بيني وبين هشام واعتقدت في إحدى المرات أنني ابنها هشام، وكانت تقول انتوا لازم تمثلوا مع بعض.

وقال: آخر مكالمة جمعتني مع هشام سليم قفلت الخط وقعدت أعيط» مضيفا، مدحت صالح عيني اللي بشوف بيها وبعمل كل شيء بيعملوه المفتحين، والفنان مدحت صالح قدم أغنية النور مكانه في القلوب إهداءً لي.

وأضاف «أنا بعرف أسوق عجلة بشرط إن في حد يمشى قدامى بعجلة، وآخر مرة ركبت عجلة كان في مارينا وقتها بناتي كانوا صغار وأجرنا عجل وصديقي خالد صبري وهو أكثر شخص جرب معايا كل حاجة وكنت في الأقصر وأسوان ونركب عجل ونسير في طرق صعبة وهو مقتنع إنني قادر، وكنت أضع يدي على كتفه».

كما تحدث عن الراحل صالح سليم وقال «عمي مكنش يعجبه العجب، وكان يتذوق الفن ويعشقه وطلب منى في إحدى المرات نمثل مع بعض».