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وائل الفشني ضيف حلقة جديدة من بودكاست «كلام في الفن» - أخبار كلمتك

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وائل الفشني ضيف حلقة جديدة من بودكاست «كلام في الفن» - أخبار كلمتك

وائل الفشني ضيف حلقة جديدة من بودكاست «كلام في الفن» - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 07:05 مساءً - يحل المطرب وائل الفشني ضيفا في حلقة جديدة من بودكاست «كلام في الفن» الليلة الساعة 10 مساء على شاشة «الوثائقية»

في هذا السياق، يتحدث المطرب وائل الفشني، عن تفاصيل مشواره الفني وأغاني التراث التي لاقت صدى وقبولا كبيرا لدى الجمهور، ويشدد على أنه يحب الفن كثيرا.

ويستعرض وائل الفشني تجربته في إحياء الأغاني التراثية والابتهالات والتواشيح الدينية، عبر طريقته الخاصة.

على الجانب الآخر، انتهى المطرب وائل الفشني من تصوير ديو جديد يجمعه بالمطرب مدحت فهمي بعنوان "دعوة أمي"، إخراج وتصوير خالد فهمي، وتم تصويرها في العديد من الأماكن.

دعوة أمي لـ وائل الفشني

الأغنية من كلمات وألحان محمد عبد الوهاب، ومن المقرر طرحها على يوتيوب والمنصات الغنائية خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من المراحل النهائية للأغنية.

وتعد الأغنية هي الأولى التي يقدمها وائل الفشني عن الأم، كما تعتبر مأخوذة عن تجربة حقيقية للمطرب مدحت فهمي مع والدته.

وتقول بعض كلمات الاغنية: 
ومهما يحصل مني 
أرجوكي تكوني في أحضاني 
هو كل الناس مش عارفة 
القلب اللي رباني 
مهما يحصل مني أرجوكي 
تبعدي شيطاني 
يا ست الكل أحبك 
زي ما الرسول وصاني

تعد هذه الأغنية هى التعاون الثاني بين وائل الفشني ومدحت فهمي، بعد أن سبق وقدم الفشني أغنية "مش لاقيك" بمشاركة  المطرب أسر زكي، من كلمات محمد عبد الوهاب، وألحان مؤمن. وانتاج مدحت فهمي.

 

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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