مشاهير العرب - بفستان أخضر أنيق.. نانسي عجرم تحتفل بـ كريسماس 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 07:21 مساءً - نانسي عجرم .. تصدرت الفنانة نانسي عجرم تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما شاركت متابعيها مجموعة من الصور وهي تحتفل بالكريسماس 2025.

نانسي عجرم تحتفل بـ كريسماس 2025

شاركت الفنانة نانسي عجرم أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وتألقت نانسي عجرم، مرتدية فستان طويل ولافت باللون الأخضر، نسقته مع حذاء كلاسيكي أسود وإكسسوارات بسيطة.

ومن الناحية الجمالية تعتمد نانسي عجرم ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار روج باللون البيج اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت نانسي عجرم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها المميزة.

آخر أعمال نانسي عجرم

طرحت مؤخرا الفنانة نانسي عجرم، أغنية «مقسوم»، وهي من كلمات تامر مهدي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع كولبيكس بوي، وهى ثاني أغنية طرحتها نانسي عجرم من فيلم «مقسوم»، حيث طرحت أول أغنية من الفيلم بعنوان «قلبي يا محتاس».

ويشار أن المطربة نانسي عجرم، حققت نجاحا كبيرا بعد طرح أغنيتها «قلبي يا محتاس»، الأغنية الدعائية لفيلم «مقسوم»، وبلغ عدد المشاهدات في أسبوعين 2.6 مليون مشاهدة، على يوتيوب.

ضم فيلم «مقسوم عدد من نجوم الفن أبرزهم: ليلى علوي، وشيرين رضا، سما إبراهيم، ومعهم مجموعة من الفنانين الشباب سارة عبد الرحمن، عمرو وهبة.